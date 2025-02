Un jeune Valaisan de 24 ans a été retrouvé mort dans le port d'Alicante

1/2 Luka*, joueur amateur, a disparu lors d'une sortie de son équipe à Alicante, en Espagne. Sa famille a envoyé à Blick la photo du jeune homme.

Angela Rosser

Depuis samedi matin, Luka*, un jeune footballeur de 24 ans du FC Granges-Paccot, était porté disparu. Il se trouvait en voyage avec son équipe à Alicante, en Espagne.

Sa famille vient d’apprendre la terrible nouvelle: le natif de Zermatt a été retrouvé sans vie. Selon les médias espagnols, son corps a été découvert dans le port d’Alicante. La police nationale espagnole a découvert la dépouille du jeune homme. Des plongeurs de la Guardia Civil ont ramené son corps sans vie à la surface peu après 18h30. Tout laisse penser qu’il s’agit d’un accident.

Un «jeune homme exemplaire»

Luka avait été signalé disparu deux jours plus tôt. Sa famille a été informée par la police espagnole. «Luka est quelqu’un de fiable et toujours prêt à aider. C’est une personne adorable, à l’écoute des autres. Il était sérieux, avec un bon travail, et il n’avait aucun problème financier», confiait sa sœur ce lundi matin à Blick. C’est le «Walliser Bote» qui a relayé l’information en premier.

Joueur ambitieux, Luka avait évolué dans plusieurs clubs, notamment à Zermatt, Saint-Nicolas et Naters. Il avait suivi un apprentissage à la Raiffeisenbank avant de poursuivre sa carrière professionnelle dans le domaine financier, après son service militaire.

Vendredi, il s’était envolé pour l’Espagne avec ses nouveaux coéquipiers du FC Granges-Paccot. À 15h30, il avait rassuré ses parents: «Nous sommes bien arrivés, tout va bien. L’hôtel est super.» Dans l’après-midi, il avait retiré 150 euros à un distributeur.

Son dernier message à sa petite amie: «Je vais bien»

La soirée du vendredi s’est poursuivie dans une discothèque. Luka aurait perdu sa veste et serait parti à sa recherche avec un ami. Ils se seraient ensuite perdus de vue. Vers 3h30, des caméras de surveillance l’ont filmé près de l’hôtel. Il a alors envoyé un dernier message à sa petite amie: «Je vais bien.»

Le lendemain matin, ses coéquipiers ont remarqué son absence. Après avoir accédé à sa chambre, ils l’ont trouvée vide. Inquiets, ils ont commencé à le chercher avant de prévenir la police. Aux enquêteurs, ils ont confié: «Luka ne serait jamais parti sans prévenir. Nous craignons qu’il lui soit arrivé quelque chose de grave.»

Lundi matin, alors que Luka était toujours porté disparu, son père et sa petite amie se sont envolés pour Alicante dans l’espoir de le retrouver.

*nom connu de la rédaction

Développement suit