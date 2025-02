Au menu de ce lundi 3 février: Le Conseil fédéral recule devant un rapport, les effets des tarifs douaniers de Trump, le délai pour les candidats du Centre, la Rega tire son bilan et finalement le grand show de Christophe Darbelley.

La Suisse tremble devant une étude explosive sur les Ouïghours et les Tibétains

Le Conseil fédéral aurait édulcoré un rapport sur la surveillance des Ouïghours et des Tibétains en Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Nous sommes le lundi 3 février

1 Le Conseil fédéral sous pression

La publication d'une étude sur la surveillance des Ouïghours et des Tibétains en Suisse a été retardée à plusieurs reprises. Le Conseil fédéral est divisé sur la manière de traiter les conclusions explosives de l'étude, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Ralph Weber, expert de la Chine, a rédigé l'enquête et interrogé les minorités concernées. Le Conseil fédéral aurait retravaillé son rapport et l'aurait édulcoré. «La Suisse ne doit pas se taire face aux violations des droits de l'homme pour des raisons économiques», a relevé Selina Morell, experte de la Chine auprès de la Société pour les peuples menacés.

2 La Suisse pas épargnée par Trump

Les droits de douane punitifs décrétés par le président américain Donald Trump contre le Mexique, le Canada et la Chine ont des répercussions sur la Suisse. «Les droits de douane déstabilisent et empoisonnent l'économie mondiale», a déclaré Stefan Brupbacher, directeur de l'association Swissmem, à Blick. Beaucoup de choses deviennent plus chères quand il y a des droits de douane, surtout aux Etats-Unis. Un recul de l'économie américaine aura également des conséquences pour la Suisse, a expliqué Stefan Brupbacher. De nombreuses entreprises suisses ont des filiales en Chine ou au Mexique. Toutes n'ont pas la possibilité de répercuter les droits de douane sur les clients américains.

3 Un ou deux candidats pour Le Centre?

Les candidats à la succession de Viola Amherd ont jusqu'à aujourd'hui midi pour s'annoncer à la commission de recherche du Centre. A quelques heures du délai, seul un candidat est sorti du bois, le conseiller national (SG) et président de l'Union suisse des paysans (USP), Markus Ritter. Une seconde candidature reste possible.

4 La Rega marquée par les catastrophes

La Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) présente aujourd'hui son bilan annuel 2024. Les interventions ont notamment été marquées par les inondations et les importants dégâts survenus durant l'été au Tessin et dans les Grisons, notamment dans le Val Maggia.

5 Christophee Darbellay, rattrapé par ses casseroles?

Pendant des semaines, Christophe Darbellay (Le Centre) a fait durer le suspense autour de l'annonce sur sa candidature ou non au poste de Conseiller fédéral. Il a finalement décidé dimanche de mettre fin aux spéculations: il ne succèdera pas à Viola Amherd. Dans un article, Blick décrypte cette grand-messe particulière. Les favoris ne s'étaient pas mis en scène comme l'a fait Christophe Darbellay. Surtout pour annoncer qu'ils ne brigueront pas le poste. Un grand show pour un non.