Au menu de ce jeudi 30 janvier: Les soucis de l'armée, l'accord entre la Suisse et l'UE, des nouvelles demandes d'asile, une échappatoire fiscale qui agace et, pour finir, une visite à la déchetterie qui se termine mal.

Selon les informations de la Confédération, les retraits de la prévoyance en capital bénéficient souvent d'un traitement fiscal privilégié. Photo: Shutterstock

Plus qu'un jour et c'est le week-end! Alors quelles sont les actualités suisses qui vont accompagner ce vendredi 31 janvier? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des infos du jour. En voiture:

1 L'armée dans la panade

La ministre de la défense Viola Amherd, le chef de l'armée Thomas Süssli et le chef de l'armement Urs Loher, entre autres, informent vendredi sur l'état actuel des projets les plus importants et les projets-clés. Dans une lettre datant de décembre, la Délégation des finances des deux Chambres s'était inquiétée de l'état de plusieurs projets de l'armée, notamment le renouvellement d'un système de commandement et de communication ainsi que de l'acquisition de drones. La semaine passée, le Contrôle fédéral des finances a lui aussi pointé une gestion «insatisfaisante» de la commande de drones israéliens par l'armée suisse.

2 Les syndicats discutent de l'accord Suisse-UE

Les délégués de l'Union syndicale suisse (USS) discutent vendredi à Berne de la suite à donner aux nouveaux accords entre la Suisse et l'Union européenne. L'USS critique le fait que le résultat des négociations présenté en décembre par le Conseil fédéral affaiblit considérablement la protection des salaires en Suisse. En même temps, l'USS souligne que de bonnes relations avec l'UE sont dans l'intérêt des travailleurs et travailleuses en Suisse notamment.

3 Combien de nouvelles demandes d'asile?

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) informe vendredi sur le nombre de nouvelles demandes d'asile auxquelles le SEM s'attend pour 2025. Il présentera aussi l'évolution des flux migratoires internationaux et abordera d'autres thèmes liés au domaine de l'asile. En décembre dernier, il indiquait que la Suisse avait enregistré 2325 demandes d'asile en novembre, une baisse de 26% par rapport au mois correspondant de 2023. Et sur les onze premiers mois de l'année 2024, 25'884 demandes d'asile ont été déposées, contre 27'980 sur les onze premiers mois de 2023.

4 Le retrait du capital, une échappatoire fiscale

Les cantons ne suivront pas vraisemblablement la Confédération dans son projet de minimiser les avantages fiscaux liés aux retraits de capitaux de la prévoyance vieillesse. Depuis quelques années, ils font même le contraire du Conseil fédéral, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Selon les informations de la Confédération, les retraits en capital bénéficient souvent d'un traitement fiscal privilégié, surtout lorsqu'il s'agit de montants importants, écrit la «Neue Zürcher Zeitung». Le Conseil fédéral veut réduire cette échappatoire fiscale, au contraire des cantons. Les nouveaux retraités sont ainsi dissuadés de changer de lieu de résidence.

5 Violenté pour avoir mal jeté ses déchets

David Brilla, habitant de la station valaisanne de Zermatt, s'est retrouvé menotté et couvert de bleus en décembre 2021. La raison? une boîte jetée dans le mauvais conteneur de l'une des déchetteries du village. Comme le révèle Blick, un policier devra répondre en mars de cette intervention musclée devant le Tribunal de district de Viège (VS).