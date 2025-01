Le Panama exclut toute négociation avec les Etats-Unis concernant le canal

«Le canal appartient au Panama!», a déclaré José Raul Mulino lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

«En ce qui concerne le canal, c'est impossible, je ne peux pas négocier, et encore moins ouvrir un processus de négociation sur le canal, c'est scellé, le canal appartient au Panama!», a déclaré M. Mulino lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Il a cependant affirmé qu'il existe des sujets «communs» comme la crise migratoire, la lutte contre le narcotrafic, le crime organisé et le blanchiment d'argent qui peuvent être abordés avec les États-Unis.

Mais concernant «le canal, c'est très difficile, impossible», a-t-il insisté, se disant «plus que disposé à discuter avec respect et beaucoup de clarté le jour où la réunion avec le secrétaire d'État aura lieu». Marco Rubio entreprend cette fin de semaine son premier déplacement depuis sa nomination qui le mènera au Panama, au Salvador, au Costa Rica, au Guatemala et en République dominicaine.

Dans son discours d'investiture le 20 janvier, le président Donald Trump a réitéré sa menace de «reprendre» le contrôle du canal de Panama, voie navigable entre l'Atlantique et le Pacifique construite par les Etats-Unis, inaugurée en 1914 et transférée au Panama en 1999. «La Chine exploite le canal de Panama, et nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama. Et nous allons le reprendre», a-t-il asséné.

Neutralité permanente

M. Mulino a rejeté les affirmations de son homologue, soulignant que les États-Unis sont la «relation privilégiée» du Panama, «ce n'est pas la Chine». Au coeur de la controverse l'entreprise Hutchison Holdings, basée à Hong Kong. Depuis 1997, cette société exploite sous concession les ports de Balboa et Cristobal, aux deux entrées de la voie interocéanique. Cependant, sa filiale de Panama Ports Company, dont la concession a été prolongée de 25 ans en 2021, n'interfère nullement sur la voie navigable qui est sous le contrôle d'une entité panaméenne autonome, l'Autorité du Canal de Panama (ACP).

Les ports «ne sont pas sous le contrôle de gouvernements ou de forces militaires de quelque nation que ce soit» et n'ont «aucune» ingérence dans l'administration du canal», a souligné M. Mulino.

Une porte-parole de la diplomatie chinoise a soutenu la semaine dernière que la Chine «n'a jamais interféré dans les affaires liées au canal et respecte la souveraineté du Panama sur celui-ci, reconnaissant le canal comme une voie de navigation internationale de neutralité permanente». 40% du trafic de containers américains passent par le canal, et les Etats-Unis en sont le principal usager, suivis par la Chine.