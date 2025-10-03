Au menu de ce vendredi 3 octobre: Une idée controversée chez Swiss, le retour d'Ueli Maurer à Pékin, des limitations de vitesse, la condamnation du président de Blatten et pour finir les galères des Vert-e-s.

Swiss envisagerait d'affecter du personnel de cabine indien sur un de ses vols. Photo: Keystone

Plus que quelques heures et c'est le week-end! Pour vous accompagner au mieux dans cette fin de cette semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS vous a concocté un petit florilège des actualités suisses à ne pas manquer aujourd'hui.

1 Le projet polémique de Swiss

La compagnie aérienne Swiss envisage d'affecter du personnel de cabine indien sur ses vols à destination de Montréal, écrivent vendredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Interrogée, la compagnie aérienne indique qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. Les membres d'équipage indiens gagnent entre 583 et 952 francs par mois, selon leur grade, précise Swiss. Le salaire de base du personnel de cabine de Swiss à Zurich s'élève à un peu plus de 3800 francs. Le syndicat Kapers dénonce le fait que la compagnie aérienne recourt de plus en plus à des employés étrangers pour des raisons de coût.

2 Ueli Maurer se sent bien à Pékin

L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer a été invité une deuxième fois en moins d'un mois par Pékin, relate vendredi «Le Temps». Après une première visite controversée le 3 septembre pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'UDC zurichois s'est à nouveau rendu en Chine le 26 septembre, cette fois-ci à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire contre le Japon. Selon l'agence de presse Chine nouvelle, citée par «Le Temps», l'ancien président de la Confédération suisse» a été la personnalité la plus en vue d'une conférence de paix organisée par Pékin à cette occasion. Interrogée par le journal, la Chancellerie fédérale répond qu'elle n'a pas été informée par Ueli Maurer de ces invitations, précisant qu'il n'existe aucune obligation d'information à ce sujet pour les anciens membres du Conseil fédéral.

3 Les 80 km/h prennent du galon

La Confédération veut doubler le nombre de kilomètres soumis à une limitation de vitesse à 80 km/h sur les autoroutes, relate vendredi Blick. «Au cours des prochaines années, il est prévu d'étendre cette mesure à 2200 kilomètres», déclare dans le journal un porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU). Des panneaux électroniques sont actuellement utilisés sur 1015 kilomètres dans chaque sens pour réduire la vitesse aux heures de pointe. L'OFROU justifie cette mesure par le fait que les autoroutes atteignent leur capacité maximale à 80 km/h.

4 Le président de Blatten n'aurait pas du faire ça

Le vice-président de Blatten (VS), la commune en grande partie rasée par l'effondrement du glacier du Birch le 28 mai, a été condamné par ordonnance pénale pour avoir pénétré dans la zone interdite, affirme vendredi le «Walliser Bote». Martin Kegel a gravi le cône de débris le 28 juin. Le ministère public du Haut-Valais l'a condamné à 30 jours-amende à 95 francs, à une amende de 700 francs et à des frais de procédure de 400 francs. Il a également prononcé des condamnations pénales à l'encontre d'autres personnes pour avoir pénétré sans autorisation dans la zone interdite ou enfreint l'interdiction de vol avec un drone.

5 Les Vert-e-s sont à la peine

Les Vert-e-s peinent à faire aboutir leur initiative «solaire» qui demande que les surfaces bâties adaptées en Suisse soient toutes, à terme, équipées par des installations solaires, rapporte vendredi «Le Courrier». Seules 88'000 signatures ont été récoltées. Il en manque encore 32'000 d'ici à la fin novembre pour avoir une marge suffisante. «Nous sommes inquiets», indique dans le journal la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone. «La mobilisation autour de la transition et du climat devient difficile dans un contexte de retour en arrière et de démantèlement de la politique climatique au Parlement». Elle assure cependant que le texte est «bien reçu dans la rue».