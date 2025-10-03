Selon les intentions de vote actuelles, l'UDC pourrait atteindre 30,4% aux élections de 2027, un record depuis 2015. Le PS progresse à 18,8%, loin derrière. Le PLR (13,3%) et le PVL (6,1%) chutent, Le Centre (13,6%) stagne. Les Vert-e-s restent stables à 10,3%.

L'UDC, présidé par Marcel Dettling, a de bonnes chances de se tailler la part du lion aux prochaines élections fédérales, en 2027. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union démocratique du centre (UDC) pourrait atteindre un record lors des élections fédérales de 2027. Le parti de droite radicale pourrait obtenir 30,4% des voix. Le Centre, le Parti libéral-radical (PLR) et les Vert'libéraux (PVL) subiraient un revers. La gauche, elle, progresserait.

Le plus grand parti de Suisse pourrait progresser de 2,5%, selon le baromètre électoral de la SSR publié vendredi. Son record remonte à 2015, avec une part électorale de 29,4%.

Selon les intentions de vote actuelles, le PLR perd un point de pourcentage (13,3% de parts électorales). Il poursuit sa chute et signerait son plus mauvais score. Le Centre (13,6%), en compétition avec le PLR pour la troisième place, ne profite pas de ce revers. Il n'a qu'une toute petite avance sur le PLR.

L'écart entre les deux premiers partis est également considérable. Malgré une progression de 0,5% , le Parti socialiste (PS) (18,8%) reste loin derrière. Le (PVL) perde 1,5 point et ne recueillent plus que 6,1% des suffrages. Les Vert-e-s restent stables (10,3%).