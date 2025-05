En Bolivie, la multinationale suisse Glencore, spécialiste en extraction de matières premières, opère dans la région minière de Porco. Glencore est notamment critiquée pour son non-respect des droits humains et son impact écologique. Photo: imago images/ZUMA Wire

Que se passe-t-il en Suisse ce mardi 27 mai? Pour vous permettre de suivre l’actualité en un clin d’œil, Blick, avec le soutien de l’ATS, vous résume les informations essentielles du jour. Tour d’horizon:

1 Une initiative 2.0 pour des multinationales responsables

La nouvelle initiative sur la responsabilité des multinationales est déposée mardi à la Chancellerie fédérale. Lancé au début janvier, le texte avait récolté en 14 jours bien plus que les 100'000 signatures nécessaires. La première initiative pour des multinationales responsables» avait été refusée par la majorité des cantons en novembre 2020, bien qu'elle ait convaincu 50,7% des votants. Un contre-projet est entré en vigueur en 2022. Mais, pour le comité d'initiative interpartis, ce contre-projet est resté sans effet. Les initiants pointent du doigt de nombreuses violations des droits fondamentaux et des normes environnementales commises par des multinationales basées en Suisse.

2 Des chiffres très attendus pour l'économie suisse

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publie mardi les chiffres du commerce extérieur suisse en avril, dont les exportations horlogères helvétiques, avec les potentiels premiers effets des droits de douane instaurés à l'entrée du territoire américain. Les résultats semestriels de l'énergéticien argovien Axpo seront aussi connus, mais aussi les chiffres sur les trois premiers mois de l'exercice de l'opérateur téléphonique Salt.

3 A quand un accord sur les droits de douane?

Alors que la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter visait une «solution rapide», d'ici à «deux semaines», sur les droits de douane imposés par les Etats-Unis, aucun accord n'est en vue quinze jours plus tard, constatent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève. «Les discussions n'ont pas été retardées, mais prennent un peu plus de temps que prévu par les deux parties», explique dans les journaux un porte-parole du Département fédéral de l'économie (DEFR). L'objectif reste de «conclure rapidement une déclaration d’intention non contraignante», ajoute-t-il.

4 Où partiront les Romands en 2025?

La Fédération suisse du voyage présente mardi à Lausanne les tendances du marché du voyage en Suisse romande. Où partiront les Romands durant l'été 2025? Le nord sera-t-il préféré au sud? Les vacances estivales sont-elles toujours d'actualité ou la période principale de voyage se déplace-t-elle vers l'automne? Quel est l'impact de la situation politique aux Etats-Unis? Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette conférence de presse.

5 Un nouveau centre pour la «tech» de l'espace!

L'agence spatiale européenne (ESA), qui fête ses 50 ans cette année, inaugure mardi le Centre européen d'innovation en «deep tech» spatiale (ESDI). Mis en place en collaboration avec l'Institut Paul Scherrer, ce nouveau centre d'excellence est la première présence de l'ESA en Suisse. Il est situé à proximité immédiate de l'institut de recherche basé à Villigen (AG), dans le parc Innovaare.