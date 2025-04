Les étudiants genevois ont lancé un appel à manifester pour soutenir la science contre les coupes budgétaires du Conseil fédéral. Photo: keystone-sda.ch

Que peut bien nous réserver l'actu ce jeudi 24 avril? Pour y répondre, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous a concocté un florilège des infos suisses qui vont compter aujourd'hui. C'est parti:

1 Les étudiants genevois contre les coupes

Les syndicats et associations d'étudiants de l'Université de Genève ont lancé un appel à manifester le 29 avril, en reprenant le slogan américain «Stand up for science» (debout pour la science), selon le «Courrier» de jeudi. Dans leur viseur, non pas les attaques anti-science de la nouvelle administration Trump, mais les 460 millions de francs de coupes budgétaires prévues par le Conseil fédéral. Ce contexte d'économies expliquerait aussi le profil bas des hautes écoles helvétiques, contrairement aux françaises, face à la censure américaine, selon le journal.

2 La Confédération a enquêté discrètement sur le WEF

La Confédération a déjà examiné de près la fondation du Forum économique mondial (WEF) en lien avec les reproches révélés par le «Wall Stree Journal», affirment jeudi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung»/«Der Bund» et le «Tages-Anzeiger». Ces critiques en matière de gestion du personnel et sur l'utilisation des fonds de la fondation auraient été thématisés, selon les titres alémaniques de Tamedia, qui citent l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ESA). Le WEF aurait assuré celle-ci que le conseil de fondation assumait ses responsabilités et prenait des mesures pour clarifier les reproches.

3 Roche avance en terrain américain avec l’accord de Berne

Le groupe pharmaceutique Roche a préalablement convenu de ses projets d'investir plusieurs milliards de dollars aux Etats-Unis avec le Conseil fédéral. «Nos investissements sont également en accord avec la politique du gouvernement suisse et font partie des discussions en cours entre les Etats-Unis et la Suisse, déclare une porte-parole de Roche jeudi à la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung»/«Der Bund» et le «Tages-Anzeiger». Le département de l'économie ne s'exprime pas à ce sujet.

4 L'éviction spectaculaire du fondateur du WEF

Le fondateur du WEF Klaus Schwab s'est vu interdire l'accès au siège genevois du WEF à Cologny, selon une information de la «Neue Zürcher Zeitung» et de Blick aussi relayée par «Le Temps» jeudi. En raison des enquêtes en cours, il lui a en outre été interdit de contacter ses anciens collaborateurs et d'accéder à ses documents. Le WEF n'a pas voulu s'exprimer sur cette interdiction.

5 Berne montre les textes sur l'UE, mais interdit d'en parler

Le Département fédéral des affaires étrangères a envoyé aux dirigeants des partis une invitation à visionner l'original du paquet d'accords avec l'UE, indique jeudi Blick. Deux personnes par parti peuvent consulter les textes en anglais de l'accord avec l'UE. Elles doivent signer une déclaration de confidentialité et garder le silence sur le contenu. Des personnes triées sur le volet ont déjà eu accès à ces documents.