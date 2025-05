Au menu de ce lundi 12 mai: les missiles de croisières américains, la guerre contre le sucre et le sel, l'accord Chine-Etats-Unis à Genève, une campagne contre les agressions sexuelles et pour finir un peu de hockey.

Les dirigeants de l'armée suisse songent à acheter des missiles de croisière américains. Ici un JASSM-ER de Lockheed Martin. Photo: Getty Images/iStockphoto

C'est le début de la semaine, et ce lundi s'annonce plutôt pluvieux en Suisse romande. Alors pour vous accompagner tout au long de cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses de ce 12 mai. C'est parti:

1 Changement de cap pour l'Armée suisse

Les dirigeants de l'armée suisse envisagent l'acquisition de missiles de croisière américains, rapportent les journaux de CH Media. Des réflexions sont en cours pour établir le nouveau message de l'armée pour les années 2028 à 2031, écrivent les journaux alémaniques qui parlent d'un «changement de paradigme pour l'institution». Un missile de croisière dont la portée est de 1000 kilomètres peut atteindre des ennemis potentiels au-delà de la frontière. A l'avenir, l'armée veut d'une part avoir la possibilité d'effectuer des contre-attaques de grande envergure et d'autre part dissuader les agresseurs potentiels.

2 Moins de sucre et de sel dans les assiettes suisses

La Confédération a entamé de nouvelles négociations avec les fabricants de denrées alimentaires pour réduire la teneur en sucre des aliments, rapportent les journaux de Tamedia. Au début mars, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a présenté sa vision lors d'une table ronde, écrivent les journaux du groupe de presse. Pour les produits qui font déjà partie de l'accord, une réduction supplémentaire de 10% du sucre est visée d'ici à la fin 2028. La teneur en sel doit également être réduite de moins 20% pour les plats cuisinés et les pizzas. C'est sur le sel que la résistance est la plus forte, ont expliqué des initiés au groupe Tamedia.

3 Les détails de l'accord entre les USA et la Chine

Wasington et Pékin doivent dévoiler ce lundi dans une déclaration conjointe les détails de l'accord conclu au terme de deux jours de pourparlers à Genève. Washington a annoncé la veille des «avancées substantielles» dans la résolution de la crise devant la presse à Cologny (GE).

4 Trois cantons s'unissent contre les violences sexuelles

Trois cantons romands lancent lundi une campagne intercantonale de sensibilisation sur la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. L'idée est de faire davantage connaître les prestations spécialisées et confidentielles des hôpitaux d'intérêt public vaudois, genevois et valaisans. Les trois ministres de la Santé des cantons concernés seront présents à l'Hôpital de Rennaz pour une conférence de presse, Pierre Maudet (GE), Mathias Reynard (VS) et Rebecca Ruiz (VD).

5 La Suisse défie les stars de la NHL

Pour son troisième match du Mondial à Herning, la Suisse se frotte lundi (16h20) aux Etats-Unis. Une équipe américaine qui impressionne avec un contingent presque entièrement estampillé NHL. Les noms ne sont pas aussi ronflants que ceux du Canada avec Sidney Crosby, Nathan MacKinnon ou encore Marc-André Fleury, mais cette formation américaine se présente tout de même avec 22 joueurs de NHL et trois garçons de NCAA. Mais sur ces trois jeunes, deux sont des choix de première ronde à la draft. A noter côté suisse que Kevin Fiala vient renforcer la sélection de Patrick Fischer.