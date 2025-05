Au programme de ce lundi 26 mai: les nouveaux objectifs de la politique de sécurité suisse, un tour de cou inclusif, la création d'un comité pour la paix au Haut-Karabagh, les dons d'organes suisses en crise et les promesses de Skyguide.

Martin Pfister, nouveau ministre de la Défense, fixe lundi les objectifs de la politique de sécurité suisse. Photo: keystone-sda.ch

Pour bien commencer cette semaine, Blick, en collaboration avec l’ATS, vous propose un tour d’horizon des principales actualités suisses de ce lundi 26 mai. C'est parti:

1 Nouvelle stratégie de défense pour la Suisse

Après seulement 50 jours à la tête du Département fédéral de la défense (DDPS), Martin Pfister, fixe lundi ses objectifs et ses priorités pour la politique de sécurité de la Suisse. Au vu de la situation géopolitique tendue, ces points forts doivent être rapidement définis afin d’assurer la sécurité et la protection de la population suisse dans les années à venir. C'est d'ailleurs cette raison qui a poussé le Zougois à s'exprimer bien avant l'échéance traditionnelle des 100 jours suivant la prise de fonction.

2 Un accessoire pour les handicaps invisibles

L'aéroport de Zurich étudie l'introduction du Sunflower Lanyard, rapporte les journaux de CH Media. Il s'agit d'un tour de cou vert avec un symbole de tournesol, utilisé au niveau international comme signe de reconnaissance pour les personnes souffrant de handicaps invisibles. Il y a un an, son introduction n'était pas encore à l'ordre du jour. Un «échange constructif» a eu lieu avec l'association Autisme Suisse, a déclaré la porte-parole de l'aéroport Andrea Bärwalde aux journaux alémaniques. Les CFF sont également ouverts à ce concept, a-t-elle ajouté.

3 Soutien helvétique au Haut-Karabagh

Le comité «Initiative suisse pour la paix au Haut-Karabagh» est officiellement formé lundi. Son objectif est de soutenir l'initiative de paix helvétique, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, et de contribuer ainsi à la construction d'une large base pour une solution pacifique. Au total, 19 parlementaires suisses le composent. Les co-présidents sont les conseillers nationaux Stefan Müller-Altermatt (Centre/SO) et Erich Vontobel (UDF/ZH).

4 Des organes suisses partent à l'étranger

L'année dernière, 491 Suisses attendaient une greffe de foie, mais seuls 133 ont été transplantés, selon «NZZ am Sonntag». 36 personnes sont décédées alors qu'elles étaient sur la liste d'attente et pourtant, certains organes de donneurs compatibles n'ont pas été utilisés. Alors que les hôpitaux suisses en refusent et que la liste des patients dans l'attente d'une greffe s'allonge, ces organes partent à l'étranger.

5 Moins de retard dans l'aviation cet été?

La semaine dernière le Contrôle fédéral des finances (CDF) a vivement critiqué la gestion de Skyguide. Il pointe du doigt une situation financière jugée «délicate» et «très inquiétante». Trop chers, inefficaces ou encore trop lents, les services suisses de la navigation aérienne, Skyguide, sont sous le feu des critiques. Avant son départ, le PDG Alex Bristol fait le point et promet notamment qu'il y aura moins de retards en été, dans une interview donnée à Blick.