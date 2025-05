La Suisse a échoué en finale face aux États-Unis (0-1 ap). Damien Riat et Cie sont passés tout proches du titre. Lui et ses coéquipiers sont revenus sur leurs émotions après la désillusion.

Andres Ambühl n'est pas champion du monde pour son dernier match en carrière. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Andres Ambühl à la RTS: «Ça fait mal»

«Ça fait mal… On n'a pas obtenu ce qu'on désirait. Ce qu'il nous a manqué, c'est qu'on n'a pas marqué de but. C'est difficile à dire ce que j'espère que les gens retiendront de moi… Je ne sais pas.»

Leonardo Genoni à la RTS: «On pense à Andres Ambühl»

«Tous les prix que j'ai reçus, ce n'est rien par rapport au trophée de champion de monde qu'on aurait voulu. Bravo aux USA, qui ont bien joué et qui méritent. On a certes bien commencé mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à penser au futur. Là, on pense à Andres Ambühl: Il aurait mérité qu'on termine mieux.»

À lire aussi sur le Mondial 2025 Mondial 2025 Défaite en prolongation Face aux États-Unis, la Suisse perd une quatrième finale mondiale

Christoph Bertschy: «Tu ne peux pas être plus proche du titre»

«Il y a de la grosse déception. C'est trop tôt pour analyser, mis à part que ça fait mal. Tu ne peux pas être plus proche que ça du titre. Je pense qu'on a tout donné mais on est de nouveau là où on était l'année passée. Si on peut être fiers de notre parcours? Actuellement, ça fait encore mal mais j'espère que ce sera le cas.»

Andrea Glauser: «Je remercie Ambühl d'avoir joué avec lui»

«Dans le bus, j'avais l'impression qu'il y avait cette énergie pour aller chercher quelque chose. Actuellement, il y a de la déception. Je remercie la Suisse pour son soutien, toute l'équipe et le staff qui ont fait un travail incroyable. Et je remercie Andres Ambühl, d'avoir pu jouer avec lui.»

Damien Riat: «J'ai de la peine avec les médailles d'argent»

«Il y a évidemment la déception qui prend le dessus. On a tellement fait un bon tournoi. On voulait finir en beauté pour Ambühl – on a malheureusement échoué. Les Américains ont été très bons et une occasion a fait tourner la finale. J'ai de la peine à récolter des médailles d'argent. S'il faut passer par toutes ces déceptions pour avoir une d'or…»