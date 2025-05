Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

C’est toujours la même histoire. Pour la quatrième fois, les Suisses ont trébuché sur la dernière marche. Vaincus par la Suède (2x) et la République tchèque, les Helvètes ont cette fois-ci courbé l’échine face aux Américains dans un Globe de Stockholm garni de nombreux fans bardés de maillots rouges à croix blanche. Mais le soutien massif des fans n’a pas été suffisant.

Il n'y a guère eu de round d'observation dans cette rencontre. Et dans un premier tiers d'une intensité folle, ce sont les Américains qui ont pu se créer la première occasion nette. Sur un puck, venu de derrière la cage, Crew O'Connor s'est retrouvé seul. Mais Leonardo Genoni a réalisé un arrêt miraculeux (6e). Les hommes de Patrick Fischer ont généré les chances suivantes par Janis Moser et Keivn Fiala (7e). Les deux équipes ont également bénéficié d'une supériorité numérique qui n'a rien donné.

Pénalty arrêté par Genoni

La seconde période a été totalement asphyxiante pour une équipe de Suisse qui n'a pas été en mesure de mettre son adversaire sous pression. À l'inverse, les Américains ont bénéficié d'un pénalty à la suite d'une intervention fautive de Michael Fora sur Frank Nazar. Conor Garland n'a toutefois pas pu le transformer, puisque Leonardo Genoni s'est montré impérial devant son filet.

La suite du tiers-temps a vu le gardien de Zoug réaliser un one-man show affolant. L'aspirateur à pucks a tourné à plein régime notamment face à Andrew Peeke (38e) ou Will Smith (39e). À trois secondes de la sirène, Frank Nazar a pu se créer encore deux immenses occasions alors que la Suisse avait pourtant un homme de plus sur la glace. Après 40 minutes, les États-Unis sont repartis au vestiaire avec un 0-0 qui n'a pas reflété la physionomie de la partie.

La décision en prolongation

Comme à Prague l'an dernier, le troisième tiers a donc débuté sur un score nul et vierge. Il y a douze mois, les Tchèques avaient fait la différence par la superstar David Pastrnak à une dizaine de minutes de la sirène finale. La décision est cette fois-ci intervenue un poil plus tard. À la 53e, Conor Garland a failli profiter d'une rare approximation de Leonardo Genoni. Mais le puck a finalement été sauvé sur la ligne par la défense suisse.

Problème? Janis Moser a écopé d'une pénalité dans la foulée. Et sur le power-play, la pression a été irrespirable autour du but helvétique. Mais le réduit national a, une fois encore, tenu bon. En fin de temps réglementaire, la Suisse a tenté de mettre le nez à la fenêtre, en vain. C'est finalement lors de la prolongation que tout s'est joué. Et c'est de la canne de Tage Thompson qu'est venue la décision après seulement 2 minutes de jeu dans le temps additionnel.

Andres Ambühl termine par une médaille

Bien sûr, il y a la déception de cette nouvelle défaite en finale. C’est légitime tant les étoiles semblaient s’être alignées pour l’occasion. Mais n’oublions tout de même pas qu’il s’agissait de la dernière apparition d’Andres Ambühl sous le maillot de l’équipe de Suisse et sur une patinoire tout court. Et le Grison pourra tout de même se consoler en se disant qu’il a terminé son incroyable parcours avec une troisième médaille mondiale au tour du cou.

De son côté, Nino Niederreiter devient le seul joueur suisse avec quatre breloques en championnats du monde. L’ailier des Winnipeg Jets est le seul international à avoir été présent pour l’intégralité des épopées argentées.

L’an prochain, c’est donc en qualité de tête de série No 2 que l’équipe de Suisse accueillera le prochain championnat du monde à Zurich et Fribourg. Forte de cette deuxième place, l’équipe de Patrick Fischer est en effet grimpée au second rang du classement IIHF désormais emmené, en l’absence de la Russie, par les États-Unis.