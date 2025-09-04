DE
Les jeunes sont les plus touchés
Le taux de chômage progresse au mois d'août en Suisse

Le marché helvétique de l'emploi s'est quelque peu dégradé le mois dernier en Suisse. Le nombre de chômeurs a progressé de près de 3000 personnes (+2,3%) en glissement mensuel pour atteindre 132'105. Le taux de chômage a augmenté à 2,8%.
Le chômage augmente fortement chez les 15-24 ans, avec 2'186 jeunes supplémentaires concernés.
Photo: Shutterstock
Corrigé des variations saisonnières, ce taux est demeuré inchangé à 2,9%, indique jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans son relevé périodique de la situation. La progression du chômage touche tout particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans, avec une augmentation de 2186 personnes ou 19% pour un nouveau total de 13'682. 

Le taux de chômage pour cette classe d'âge a bondi d'une cinquantaine de pb et s'établit désormais à 3,2%. L'évolution pour les séniors de 50 à 64 ans s'est limitée à 208 personnes ou +0,6%, pour atteindre 35'848. Le taux de chômage a enflé d'une dizaine de pb à 2,5%.

A l'inverse du nombre de chômeurs, celui des demandeurs d'emploi a fondu de 351 personnes et s'établissait en août à 209'090 personnes. Corrigé des variations saisonnières cependant, on assiste à une recrudescence de 325 personnes. Les économistes fédéraux indiquent en outre que le mois de juin, dernière période pour laquelle ils disposent de données exploitables, a vu 2519 épuiser leurs droits aux indemnités de chômage, 532 personnes de moins qu'en mai.

