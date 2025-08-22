DE
Il avait sévi à Lugano
Un membre du gang des casinos extradé vers la Suisse

La justice tessinoise a émis un mandat d'arrêt international contre un Géorgien impliqué dans une fraude au casino de Lugano. Après une peine en France, il a été extradé en Suisse, où il est soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de 75'000 francs.
Publié: 16:32 heures
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police tessinoise a arrêté un Géorgien de 39 ans qui, avec d'autres membres d'un gang, avait manipulé les systèmes de contrôle de casinos dans plusieurs pays européens. L'homme avait également commis des actes criminels au casino de Lugano fin novembre.

Selon le «Corriere del Ticino», lui et ses complices avaient dérobé près de 75'000 francs à Lugano. Un mandat d'arrêt international a été émis contre ce trentenaire résidant en Géorgie par la justice tessinoise.

Après avoir purgé une peine de prison en France pour des délits similaires, le Géorgien a été extradé vers la Suisse. Il est l'un des membres d'un gang criminel arrêté depuis, ont annoncé vendredi les autorités de Bellinzone.

Le groupe avait pris pour cible des casinos dans plusieurs pays européens et avait réussi à manipuler le système de contrôle des machines à roulette automatiques. L'homme et sa bande sont soupçonnés d'avoir participé à la fraude commise au casino de Lugano.

