Aucun gagnant à l'Euro Millions mardi. La cagnotte s'élève à 27 millions de francs pour le tirage de vendredi.

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

ATS Agence télégraphique suisse

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 14, 16, 40, 41 et 44 et les étoiles 2 et 10.

Lors du prochain tirage vendredi, 27 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.



