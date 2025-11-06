DE
Marché de l'emploi
Le chômage repart à la hausse en Suisse

Le marché du travail suisse souffre de la conjoncture économique morose, affectée notamment par les droits de douane américains. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage sur un mois à 2,9% en octobre.
Publié: 09:31 heures
Le Seco a dénombré 219'696 demandeurs d'emploi en octobre (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pénalisé par un contexte économique morose et par les droits de douane imposés par les Etats-Unis, le marché du travail suisse montre des signes d’essoufflement. Le taux de chômage a légèrement progressé en octobre, atteignant 2,9 %, soit une hausse de 0,1 point sur un mois.

En octobre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1979 personnes, soit 1,5% de plus par rapport au mois précédent pour atteindre 135'212 personnes, indique jeudi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Par rapport au même mois de 2024, le chômage a gonflé de 16,1%. Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a pris 0,5% sur un mois, affectant 140'018 personnes. Ainsi calculé, le taux de chômage s'est maintenu à 3,0%.

Surplace pour les seniors

Le nombre de chômeurs âgés de 15 à 24 ans a baissé de 2,8% par rapport à septembre, portant les données à 13'470 jeunes. Sur un an par contre, les chiffres sont en hausse de 15,9%. Le taux de chômage de cette catégorie a reculé de 0,1 point de pourcentage à 3,1% en octobre.

Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans a atteint 36'969 individus, soit 2,1% de plus sur un mois et 15,5% sur un an. Là aussi, le taux de chômage des seniors a fait du surplace à 2,5%. En octobre, le Seco a comptabilisé 219'696 demandeurs d'emploi, soit 5946 personnes de plus qu'en septembre (+2,8%) et 28'533 personnes de plus qu'il y a un an (+14,9%).

A fin octobre, 3008 personnes avaient épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois d'août, ce qui correspond à 502 personnes de moins qu'en juillet (-14,3%).

