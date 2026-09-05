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Réunion à Granges-Paccot
Le Centre Suisse débat des objets soumis au vote le 29 novembre

Le Centre Suisse se réunit ce samedi à Granges-Paccot (FR) pour définir sa position sur deux objets clés du vote du 29 novembre: la révision de la loi sur le matériel de guerre et le financement de l'AVS via la TVA.
Publié: 10:40 heures
Le président du parti Philipp Matthias Bregy, le 16 juin 2026 à Berne.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués du Centre Suisse se réunissent samedi à Granges-Paccot (FR). Ils vont notamment arrêter leurs mots d'ordre sur la révision de la loi sur le matériel de guerre et sur le financement additionnel de l'AVS par un relèvement de la TVA, deux objets soumis au vote du peuple le 29 novembre.

L'assemblée des délégués devrait sans surprise apporter son soutien à ces deux objets. La présidence du Centre recommande en effet d'approuver tant la révision de la loi sur le matériel de guerre que le financement additionnel de l'AVS.

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Autre sujet de discussion du Centre Suisse, son initiative populaire «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – pour en finir avec la discrimination du mariage» qui sera aussi soumise au peuple le 29 novembre. Le parti va officiellement lancer sa campagne en faveur de ce texte que les Chambres fédérales recommandent de rejeter.

Les principaux enjeux politiques actuels seront au coeur du discours du président du parti Philipp Matthias Bregy. Le conseiller fédéral et chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Martin Pfister prendra aussi la parole devant les délégués.

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