Une panne d’électricité d’une heure a assombri la soirée du 24 décembre dans les alentours de Langenthal (BE). Les habitants ont dû se contenter de fêter Noël avec des bougies. Si le courant a été rétabli, les causes de cette panne sont toujours inconnues.

Une région suisse plongée dans le noir en pleine veille de Noël!

Mattia Jutzeler

Sombre veille de Noël pour les habitants de Kestenholz, dans le canton de Soleure. Mercredi, vers 18 h, tout le village s’est soudain retrouvé sans électricité: lampadaires, éclairages et plaques de cuisson se sont éteints d’un coup.

Des photos montrent des maisons éclairées seulement par quelques lueurs derrière les fenêtres. «Tout le monde est assis autour de la table, on s'éclaire à la bougie ou à la lampe de poche», raconte un journaliste de Blick qui passe le réveillon dans la commune.

La localité soleuroise n’est pas la seule touchée. Dans la région au nord de Langenthal (BE), plusieurs villages ont également été plongés dans le noir. «Le courant a sauté deux fois: d’abord cinq minutes, puis une demi-heure», rapporte un lecteur de Blick habitant à Aarwangen, dans le canton de Berne.

Cause du blackout inconnue

BKW, l’entreprise chargée de l’approvisionnement en électricité, confirme la panne. La cause du black-out est en cours d’analyse. Le nombre exact de communes concernées n’est pas encore connu. A 19 h, les lampadaires et les éclairages se sont enfin rallumés du côté de Kestenholz.

Sur place, les réaction sont contrastées. «On prend ça avec humour, et on profite des bougies», confie le journaliste de Blick présent sur place. D’autres sont plus amers: «Nous sommes restés complètement dans le noir pendant longtemps», écrit un habitant. Pour lui, la coupure a clairement gâché la fête.