Los Angeles risque de se retrouver sous l'eau pour Noël

Une «rivière atmosphérique» menace la Californie avec des pluies intenses, des vents violents et de la neige. Los Angeles est en alerte maximale, avec des zones évacuées et des risques de crues soudaines et glissements de terrain.

AFP Agence France-Presse

La ville de Los Angeles est entrée mercredi en alerte maximale face au risque d'inondations, en raison de pluies torrentielles qui s'abattent sur la mégalopole californienne et le sud de l'Etat, faisant craindre une dangereuse tempête à la veille de Noël.

Un énorme couloir de pluies dit «rivière atmosphérique», transportant de la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques, doit traverser la Californie jusqu'à la fin de semaine, apportant fortes pluies, neige et vent.

«Des crues soudaines et généralisées sont attendues», ont alerté les services météorologiques dans leur dernier bulletin mercredi, selon lequel «des vies et des biens sont en grave danger». Le sud de l'Etat, où il pourrait tomber l'équivalent de plusieurs mois de précipitations, a été placé en alerte maximale jusqu'à jeudi matin.

La police de Los Angeles a annoncé mardi que plus de 200 foyers avaient été placés sous ordre d'évacuation et que de vastes zones de la ville étaient sous préavis d'évacuation. La ville côtière de Santa Monica et le bassin de Los Angeles sont classées comme étant les zones les plus à risque.

Glissements de terrain

Les quartiers huppés de Pacific Palisades et de Malibu, qui ont été ravagés par de puissants incendies il y près d'un an, font l'objet d'une vigilance renforcée, les importantes précipitations faisant craindre des glissements de terrain. Les cours d'eau risquent de déborder, et les autorités déconseillent de conduire dans les zones affectées de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des Etats-Unis avec 3,9 millions d'habitants qui se déplacent, pour la plupart, en voiture. Les autorités ont averti sur le risque de potentiels débris encombrant les routes.

Selon le Los Angeles Times, des axes de circulation étaient particulièrement embouteillés mercredi. Des images diffusées par les chaînes de télévision locales montraient des voitures à l'arrêt, sous une pluie battante. De la neige est également attendue jusqu'à vendredi dans les montagnes de la Sierra Nevada, où 30 centimètres de neige sont déjà tombés cette semaine.

Mardi soir, Ariel Cohen, des services météorologiques, a déclaré que de nombreuses zones risquaient d'être touchées par «des glissements de terrain et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant les canyons». La tempête devrait également s'accompagner de rafales de vent pouvant dépasser les 80 km/h dans l'ensemble de la Californie.

«La combinaison d'un sol de plus en plus saturé et de vents violents risque d'entraîner la chute d'arbres et de pilonnes électriques», ont averti les services météorologiques. Certains quartiers de Los Angeles peinent toujours à se remettre des incendies qui, en janvier 2025, ont tué 31 personnes et détruit plus de 16'000 bâtiments.