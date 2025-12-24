DE
Une surprise royale!
La princesse Kate et sa fille Charlotte se mettent au piano pour Noël

La princesse de Galles, Kate, et sa fille Charlotte sont apparues au piano, mercredi soir, lors d'une retransmission télévisée sur la chaîne ITV. La séquence, enregistrée au début du mois, lors d'un concert de chants de Noël.
Publié: il y a 31 minutes
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une surprise royale: la princesse Kate et sa fille, la princesse Charlotte, ont joué ensemble un morceau de piano lors de la retransmission télévisée, mercredi soir, du concert de chants de Noël organisée par l'épouse du prince héritier William. Cette séquence, qui ne s'est pas déroulée lors de l'enregistrement, début décembre, de ce concert, a été glissée en ouverture de sa retransmission sur la chaîne ITV.

Côte à côté devant l'instrument, la mère et la fille – âgée de 10 ans –, ont interprété un extrait d'un morceau du compositeur écossais Erland Cooper dans un moment de complicité évident. Lors de cette prestation, la princesse Kate a uniquement joué de la main gauche, tandis que Charlotte, visiblement très concentrée, a joué de la main droite.

Séquence tournée à Windsor

La séquence a été tournée dans une salle du château de Windsor, résidence royale des environs de Londres. Quelque 1600 personnes ont assisté à ce concert début décembre. A cette occasion, la princesse avait voulu rappeler le «pouvoir de la solidarité» en période «d'incertitude».

Kate, 43 ans, avait annoncé en mars 2024 souffrir d'un cancer, dont la nature n'a jamais été dévoilée. Dix mois plus tard, en janvier dernier, elle a déclaré être en rémission. L'épouse de l'héritier au trône a depuis fait son retour progressivement sur la scène publique, avec des activités consacrées notamment à la petite enfance. Le couple a trois enfants: George, Charlotte et Louis.

