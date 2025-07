1/4 Karin Keller-Sutter a parlé dans une interview des discussions sur les droits de douane avec Trump. Photo: Thomas Meier

Marian Nadler

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'est exprimée dans une interview accordée à la RTS sur l'état actuel des discussions sur les droits de douane. Une déclaration commune entre Berne et Washington a déjà été signée et approuvée par le Conseil fédéral. La balle est maintenant dans le camp des Etats-Unis. «C’est maintenant entre les mains des États-Unis, entre les mains du président Donald Trump», a déclaré Karin Keller-Sutter.

Et d'ajouter: «La Suisse est un petit pays. Nous ne sommes pas une superpuissance. Nous avons un certain poids économique, mais pas de pouvoir politique. Il faut vivre avec.» Mais selon elle, la Suisse ne doit pas non plus courber l'échine devant Trump. «Nous ne devons pas non plus nous faire plus petits que nous ne le sommes.»

Décision le 1er août?

Dans l'interview, la présidente de la Confédération est également revenue sur les discussions déjà menées. «L'entretien que j'ai eu avec lui en avril a été très important. D'une part, il nous a ouvert les portes pour que Guy Parmelin et moi-même puissions rencontrer le ministre américain des Finances. D'autre part, aussi pour que les négociations avancent.»

Pour l'instant, il faut continuer à attendre. Alors que les Américains se sont déjà mis d'accord avec l'Union européenne, par exemple, on ne sait pas encore comment Trump entend procéder avec la Suisse. Une décision définitive devrait être prise au plus tard le 1er août, le jour même de la fête nationale suisse.