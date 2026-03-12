La Suisse n'intervient pas actuellement dans la libération volontaire des réserves pétrolières de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). L'approvisionnement en produits pétroliers du pays reste assuré, selon l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique.

La Suisse ne participe pas à la libération des réserves pétrolières de l'AIE

La Suisse ne participe pas à la libération des réserves pétrolières de l'AIE

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse ne participe pas pour l'instant à la libération volontaire des réserves pétrolières de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). L'approvisionnement de la Suisse en produit pétrolier est actuellement assuré, selon la Confédération.

La situation est suivie de près, et la Confédération interviendra si nécessaire, a déclaré jeudi l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) à Keystone-ATS. La Suisse n'a pas opposé son veto à la mesure volontaire prise par l'AIE.

Stabilisé les marchés

L'instance va libérer 40 millions de barils de pétrole brut en réaction à la guerre en Iran, a-t-elle annoncé mercredi. Cette mesure vise à stabiliser les marchés tendus par la guerre. L'AIE compte 32 États membres, dont la Suisse.

La Suisse dispose également de réserves obligatoires qui peuvent être libérées en cas de besoin. D'après la Confédération, elles sont détenues par les entreprises qui commercialisent les produits.

Ces réserves peuvent couvrir les besoins nationaux en produits pétroliers pendant 4,5 mois et en kérosène pendant 3 mois, a ajouté le porte-parole de l'OFAE. Ce qui correspond à environ 14,5 millions de barils d'essence et de diesel, 8,6 millions de barils de mazout et 2,4 millions de barils de kérosène.