Dernière mise à jour: il y a 46 minutes

Le président américain Donald Trump imposera des droits de douane de 100% dès le 1er octobre. Mais une exception majeure pourrait concerner certaines entreprises. Novartis et Roche sont-ils concernés, et quelles conséquences pour la Suisse?

1/5 Donald Trump a annoncé jeudi soir des droits de douane de 100% contre l'industrie pharmaceutique internationale. Photo: AFP

Nicola Imfeld

Donald Trump passe à l’action. Après de multiples menaces, le président américain a annoncé jeudi soir la mise en place de droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques dès le 1er octobre. Sur son service de réseau social Truth Social, Trump a toutefois laissé une porte de sortie pour certaines entreprises, comme Novartis et Roche. Blick répond aux questions les plus urgentes.

1 Quels produits sont concernés par le nouveau droit de douane?

«Nous allons imposer un droit de douane de 100% sur tous les médicaments de marque ou brevetés», a écrit Donald Trump. Les médicaments génériques semblent donc exclus. Autre exception: les entreprises qui construisent un site de production aux États-Unis sont épargnées. Trump définit la «construction» comme le premier coup de pioche ou une phase de construction déjà en cours. Reste à savoir si un début symbolique de travaux suffit ou si les entreprises doivent présenter des plans de production concrets pour le marché américain. Il n’est pas non plus clair si l’exemption s’applique uniquement aux médicaments produits aux États-Unis ou si elle concerne toutes les taxes de manière globale.

2 Novartis et Roche seront-ils concernés?

Les détails précis n’ont pas encore été publiés, mais la nervosité est palpable. Novartis et Roche ont tous deux annoncé d’importants projets aux États-Unis, ce qui pourrait les exonérer de ces droits de douane.

Novartis prévoit d’investir 23 milliards de dollars dans cinq ans pour de nouvelles usines et laboratoires aux États-Unis. Roche prévoit d’accroître ses capacités sur le territoire américain pour 50 milliards de dollars sur la même période et a récemment lancé la construction d’une nouvelle usine en Caroline du Nord. Interrogées par Blick, les deux entreprises répondent «no comment».

Selon les analystes de la banque Vontobel, les droits de douane américains ne devraient pas affecter Novartis et Roche. En revanche, la situation de Galderma reste incertaine, notamment pour des produits comme les neuromodulateurs et le Nemluvio, partiellement fabriqués hors des États-Unis.

3 Quelles seraient les conséquences pour la Suisse?

L’impact serait majeur. La branche pharmaceutique représente environ 10% du PIB suisse et près d’un quart des exportations nationales. Les États-Unis sont un marché crucial: la moitié des exportations pharmaceutiques suisses y sont destinées.

L’économiste Johannes von Mandach, de l’entreprise de conseil Wellershoff & Partners, souligne que «sans la chimie et la pharmacie, notre prospérité par habitant aurait baissé l’année dernière». Il avertit que «ce n’est pas un effet exceptionnel, mais une tendance à long terme».

4 Comment les marchés boursiers ont-ils réagi?

En Asie, les principaux indices ont légèrement reculé après le tweet de Trump. En Suisse, le SMI a commencé la journée en hausse de 0,4%. Novartis (+0,3%) et Roche (-0,1%) ont été relativement stables, tandis que Galderma perdait 1,4% lors des premiers échanges.

5 Pourquoi Trump agit-il ainsi?

Le président américain veut attirer des sites de production sur le sol des États-Unis et créer davantage d’emplois. Les droits de douane punitifs visent également à faire baisser le prix des médicaments. Enfin, cette mesure pourrait rapporter de nouvelles recettes à Washington, alors que le gouvernement américain est à nouveau menacé par un «shutdown».