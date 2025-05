Intervention encore impossible dans la zone sinistrée à Blatten

Pour des raisons de sécurité, il n'est toujours pas possible d'intervenir dans la zone sinistrée de Blatten (VS). Les autorités ne veulent pas risquer de vie. Une personne disparue suffit, ont-elles indiqué vendredi lors d'une conférence de presse dans le village voisin de Ferden.

Environ un tiers des 9 millions de tonnes de débris qui se sont abattus sur Blatten est de la glace et on peut exclure qu'elle fonde d'un coup, a expliqué Christian Studer, du Service cantonal des dangers naturels. Afin d'estimer la fonte de la glace, les taux d'abaissement du cône de déjection sont observés. Les éventuelles précipitations sont plus imprévisibles et plus pertinentes pour l'évaluation du danger.

Mise en place de barrages de retenues

Actuellement, des barrages de retenue sont mis en place dans le lac qui s'est formé derrière la masse d'éboulis pour retenir les débris de bâtiments, les arbres déracinés et autres éléments similaires, a détaillé Christian Studer.

Il s'agit de garantir l'écoulement et de voir dans les prochaines heures comment l'eau trouve son chemin. Un processus surveillé de près afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'évolution négative, a précisé Christian Studer.

La nature commande

Le risque pour les localités de Gampel et Steg, situées en aval, a diminué. Aucune évacuation n'est prévue pour le moment, a indiqué le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer. Bien que l'évolution soit positive, la prudence reste de mise, a-t-il ajouté.

«Pour l'instant, c'est la nature qui nous empêche de mettre sur le terrain tous les moyens que nous avons anticipés. Nous avons une personne disparue, nous ne voulons pas d'autres personnes disparues et nous ne mettrons personne en danger sur le terrain», a-t-il poursuivi.

Source: ATS