Le Parti socialiste veut freiner la hausse des loyers. Il soutient l’initiative de l’Asloca contre les abus.

Le PS adopte une prise de position contre les «loyers abusifs»

ATS Agence télégraphique suisse

Le PS veut lutter contre la hausse des loyers. Ses délégués ont adopté samedi à Bienne un papier de position selon lequel le marché du logement doit «à nouveau être remis au service de l'intérêt général».

Atteindre cet objectif passe par la protection des locataires dans le cadre de l'application du droit du bail, selon le papier de position. D'autre part, il convient de s’opposer résolument au caractère spéculatif du marché immobilier actuel et de mettre fin aux rendements abusif.

Loyers abusifs

Au cœur de la «lutte contre les abus» se trouve l'initiative sur les loyers de l'Asloca, pour laquelle des signatures sont en train d'être récoltées. L'association des locataires demande que les loyers soient automatiquement et régulièrement révisés et, le cas échéant, ajustés. Le PS souhaite contribuer à sensibiliser les locataires en attendant une possible votation.

Le droit du bail est d'actualité en raison d'une nouvelle règle de rendement que le Conseil fédéral a mise en consultation mercredi. Selon le coprésident du parti, Cédric Wermuth, le gouvernement souhaite ainsi «augmenter massivement le rendement autorisé des groupes immobiliers sur nos loyers».