ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré lundi vers 11h30 à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds (NE). La police neuchâteloise a confirmé l'information à Keystone-ATS. L'intervention est en cours.
«Les rues voisines ont été bouclées et les élèves se trouvant dans le bâtiment abritant la bibliothèque et dans les immeubles voisins ont été évacués», a précisé la RTS. La bibliothèque est un bâtiment historique de la ville qui accueille notamment des salles de cours, des salles de musique et une remarquable salle de lecture.
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