La bibliothèque historique de La Chaux-de-Fonds (NE) a été touchée par un incendie lundi à 11h30. Les secours interviennent tandis que les alentours ont été évacués pour sécuriser les lieux.

La bibliothèque de la Chaux-de-Fonds est en feu

La bibliothèque de la Chaux-de-Fonds est en feu

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré lundi vers 11h30 à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds (NE). La police neuchâteloise a confirmé l'information à Keystone-ATS. L'intervention est en cours.

«Les rues voisines ont été bouclées et les élèves se trouvant dans le bâtiment abritant la bibliothèque et dans les immeubles voisins ont été évacués», a précisé la RTS. La bibliothèque est un bâtiment historique de la ville qui accueille notamment des salles de cours, des salles de musique et une remarquable salle de lecture.