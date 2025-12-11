DE
La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

La Banque nationale Suisse (BNS) prolonge la pause sur les taux d'intérêt. Le taux directeur reste inchangé à 0,0%. Elle restera active au besoin sur le marché des devises.
Publié: 09:44 heures
|
Dernière mise à jour: 10:05 heures
La BNS maintient son taux directeur à 0,0%.
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Banque nationale suisse maintient sa politique monétaire inchangée et prolonge la pause sur les taux. Le taux directeur reste fixé à 0,0%. La BNS indique qu’elle continuera d’intervenir sur le marché des devises si nécessaire.

Les avoirs à vue détenus par les banques à la BNS se voient appliquer, jusqu'à un seuil défini, le taux directeur de la BNS. Pour la part des avoirs à vue dépassant ce seuil, le taux appliqué continue d'être inférieur de 25 points de base au taux directeur.

Prévision de croissance

La BNS affine jeudi sa prévision de croissance pour l'année qui s'achève à 1,5%, dans le haut de la fourchette de 1,0% à 1,5% précédemment articulée. L'institut d'émission table en outre toujours sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 1% l'an prochain.

S'agissant de l'inflation, la pression à moyen terme n'a guère changé depuis septembre, nonobstant des relevés un peu plus faible que prévu ces derniers mois. La BNS campe sur un renchérissement moyen de 0,2% en 2025, mais revoit à 0,3% contre 0,5% celui pour 2026 et à 0,6% contre 0,7% celui pour 2027.

