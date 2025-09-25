DE
Droits de douane de Trump
La BNS fait de sombres présages pour l'horlogerie suisse

La BNS publie une évaluation peu optimiste de l'économie suisse à la suite des droits de douane américains. L'industrie des machines et l'horlogerie seront les plus touchées, avec des répercussions sur les exportations et les investissements.
Publié: il y a 50 minutes
La BNS n'est pas très optimiste pour l'industrie suisse et l'horlogerie à cause des droits de douane de Donald Trump.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Les droits de douane punitifs que les Etats-Unis ont infligé à la Suisse vont affecter en premier lieu l'industrie des machines et l'horlogerie. La Banque nationale suisse (BNS) brosse un portrait peu engageant pour les mois à venir. Pour la première fois, la BNS a publié une évaluation de la situation conjoncturelle depuis l'entrée en vigueur des taxes américaines, le 1er août.

Il n'y a pas que les exportations qui auront à pâtir des droits à 39% qui frappent les biens helvétiques exportés au pays de l'oncle Sam. Les investissements sont également concernés, précise jeudi la BNS dans son communiqué.

Tensions commerciales

Du côté des services, les répercussions s'annoncent limitées, affirment les banquiers centraux. Ces derniers ont certes reconduit les prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) suisse pour 2025 entre 1,0 et 1,5%, mais ramené à «à peine 1,0%» celles pour l'année prochaine. Et la BNS d'anticiper la poursuite de la hausse du chômage.

L'incertitude reste le maître-mot pour l'économie helvétique dans le contexte actuel de tensions commerciales qui plombent la croissance mondiale, affirme la banque centrale suisse.

