Un Bâlois de 54 ans comparaît dès jeudi devant le Tribunal pénal fédéral pour tentative d'assassinat. En janvier 2024, il avait placé une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse.
L'engin, une grenade à fragmentation dégoupillée, avait été placé contre la voiture parquée dans le quartier de Lörrach (D). La femme n'avait pas été blessée par l'explosion et avait pu quitter le véhicule avant qu'il ne soit la proie des flammes. Les éclats avaient causé des dommages pour plus de 50'000 francs dans un rayon de 40 mètres.
L'homme, qui se sentait «provoqué» par la rupture signifiée dix mois auparavant par son amie, aurait agi dans l'intention de la tuer ou au moins de la blesser grièvement, estime le Ministère public de la Confédération (MPC). Il avait déjà harcelé la femme, informé son mari de la relation et placé un appareil de géolocalisation sur la voiture. Pour l'accusation, ces griefs sont sans commune mesure avec l'attaque qui aurait pu aussi tuer des tiers.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
