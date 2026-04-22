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Violations répétées de la loi
Amende record pour le casino de Davos après des bugs

Le casino de Davos écope d'une amende de 970'000 francs après des bugs informatiques ayant permis à des joueurs interdits d'accéder à sa plateforme en ligne en 2023. La CFMJ dénonce des violations répétées de la loi.
Publié: 14:29 heures
Le casino de Davos écope d’une amende après des bugs informatiques.
Photo: IMAGO/Daniel Scharinger
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ATS Agence télégraphique suisse

Le casino de Davos s'est vu infliger une amende de 970'000 francs par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ). Il a été pénalisé en raison de deux bugs informatiques qui ont permis à des joueurs frappés d'interdiction de jouer de s'adonner à leur vice.

En mars 2023, un problème informatique lié à une mise à jour a permis à 159 joueurs interdits de jeu d'avoir accès pendant cinq jours à la plateforme de jeu en ligne exploitée par le casino grison. Ce dernier a dégagé des recettes d'environ 40'000 francs suite à ces jeux illicites.

Lacunes organisationnelles

Un deuxième bug informatique s'est produit en octobre 2023: cette fois-là, ce sont 29 joueurs exclus du casino en ligne qui ont pu s'engouffrer dans la brèche pendant près de deux semaines.

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Le casino a, dans les deux cas, signalé assez rapidement ces incidents à la CFMJ. Cette dernière a sanctionné l'établissement en relevant que la loi sur les jeux d'argent avait été violée à de nombreuses reprises en l'espace de six mois. La violation était considérée comme relativement élevée.

En effet, la CFMJ a constaté des lacunes organisationnelles. Peu importe que le casino ait indiqué que, selon lui, les problèmes informatiques soient à imputer à ses sous-traitants informatiques.

Une amende représentant 3% du bénéfice

Selon la loi sur les jeux d'argent, les casinos doivent exclure toutes les personnes dont ils savent ou devraient présumer qu'elles sont surendettées ou qu'elles engagent des mises sans rapport avec leur revenu ou leur fortune. Les personnes souffrant de dépendances au jeu sont également exclues.

La loi prévoit des sanctions allant jusqu'à 15% du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice si le casino ne respecte pas ces dispositions. En l'espèce, la CFMJ a frappé le casino d'une amende représentant 3% du produit brut qu'il avait réalisé en 2023 et qui s'élevait à plus de 32 millions de francs.

Outre l'amende, Le casino doit encore débourser près de 17'850 francs à titre de frais judiciaires. (arrêt B-7445/2024 du 8 avril 2026)

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