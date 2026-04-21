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C'est le jackpot!
Trois petits veinards gagnent 44 millions à l'Euro Millions

Trois joueurs de l’Euro Millions ont remporté mardi chacun 44,27 millions de francs. Les billets gagnants ont été validés en Grande-Bretagne et en France. Prochain jackpot: 16 millions de francs vendredi.
Publié: il y a 24 minutes
Trois joueurs de l’Euro Millions ont remporté mardi chacun 44,27 millions de francs. (Image d''illustration)
Photo: Keystone/GAETAN BALLY
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Euro Millions a fait trois heureux gagnants mardi qui ont chacun empoché 44,27 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 13, 16, 29, 40 et 47 et les étoiles 3 et 4.

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Les billets gagnants ont été validés en Grande-Bretagne et en France. Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.


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