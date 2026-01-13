DE
FR

Rassemblement plus calme à Zurich
Manif tendue contre le régime iranien à Berne, la police use de lacrymogènes

Des centaines de personnes ont manifesté contre le régime iranien à à Zurich et à Berne. Dans la Ville fédérale, la police a dû intervenir devant l'ambassade, recourant à des gaz lacrymogènes.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
1/2
Des centaines de personnes ont manifesté mardi à Zurich contre le régime iranien.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des manifestations ont eu lieu mardi à Zurich et Berne pour protester contre le régime iranien. Plusieurs centaines de personnes ont participé à un rassemblement à Zurich, tandis qu'à Berne, la police est intervenue devant l'ambassade d'Iran. A Zurich, elles étaient plusieurs centaines de personnes mardi soir sur l'Europaplatz, près de la gare centrale, a constaté un photographe de Keystone-ATS. La manifestation autorisée, organisée par Free Iran Switzerland, s'est déroulée dans le calme. Ce groupe milite pour la fin de la République islamique, indique son site web.

Des portraits du Guide suprême ont été brûlés.
Photo: keystone-sda.ch

Les manifestants ont clairement exprimé leurs revendications quant aux changements nécessaires en Iran. Plusieurs effigies du Guide suprême Ali Khamenei ont été brûlées. De nombreux drapeaux de l'époque du shah, renversé par la révolution islamique de 1979, étaient également visibles.

Trois effractions à l'ambassade

A Berne, la police a en revanche dû intervenir devant l'ambassade d'Iran, faisant usage de gaz lacrymogène dans l'après-midi. L'atmosphère était «tendue», a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué publié mardi soir. Les participants au rassemblement non autorisé devant l'ambassade d'Iran ont d'abord refusé d'obtempérer à l'ordre de dégager immédiatement la voie de circulation. Le communiqué fait également état d'un «incident médical». Une équipe d'ambulanciers a pris en charge la personne concernée.

Avant l'intervention de la police, trois hommes s'étaient introduits illégalement dans l'enceinte de l'ambassade. L'un d'eux a été interpellé, contrôlé et conduit au poste de police. Les deux autres sont toujours en fuite, selon le communiqué.

Depuis plus de deux semaines, les Iraniens manifestent contre le régime autoritaire de la République islamique. Les protestations, déclenchées par une crise économique, ont désormais pris une ampleur nationale. De violentes émeutes et des troubles généralisés ont éclaté dans les villes. Les forces de sécurité ont réagi avec brutalité. Ce sont les pires manifestations qu'ait connues l'Iran depuis des années. Les organisations de défense des droits humains ont fait état de plusieurs milliers de morts mardi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus