DE
FR

Pourparlers entre Iran et USA
L'hôtel Bürgenstock a dû annuler 1200 réservations en 48h

L'hôtel Bürgenstock (NW) a annulé 1200 réservations pour des discussions internationales sur la paix au Moyen-Orient. Organisé en urgence, l'événement a mobilisé d'importantes ressources sécuritaires et logistiques.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
L'hôtel Bürgenstock (NW) a annulé 1200 réservations pour des discussions internationales sur la paix au Moyen-Orient.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'hôtel Bürgenstock (NW) a eu moins de 48 heures pour préparer les entretiens entre des représentants des Etats-Unis, de l'Iran, du Qatar et du Pakistan, révèle son directeur Chris Franzen. Pas moins de 1200 réservations ont dû être annulées.

A lire aussi
Au Bürgenstock, les secrets de la négociation sont révélés
JD Vance va repartir
Au Bürgenstock, les secrets de la négociation sont révélés
Le round de négociations Iran-USA s'achève au Bürgenstock
Des avoirs bientôt débloqués?
Le round de négociations Iran-USA s'achève au Bürgenstock

Avant le début des pourparlers pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, il fallait mettre en place le dispositif de sécurité, les salles de négociation, le centre de presse, les chambres d'hôtel et la restauration, énumère Chris Franzen dans un entretien diffusé mercredi par les journaux du groupe CH Media. «Il y a mille détails auxquels il faut penser, jusqu'aux petits drapeaux sur la table des négociations», ajoute-t-il. Pour le sommet sur l'Ukraine il y a deux ans, plusieurs mois avaient été disponibles à cette fin, note-t-il.

Toutes les chambres occupées

Au total, 1200 réservations, concernant plus de 2000 personnes, ont été annulées, poursuit le directeur de l'hôtel. «En tant qu'hôtelier, cela m'a fait mal», ajoute-t-il, soulignant qu'il a été difficile de joindre les clients qui étaient déjà en route vers la Suisse. Une équipe spéciale d'une vingtaine de personnes a organisé les changements de réservation 24 heures sur 24 pendant trois jours.

Les frais d'annulation ont été pris en charge par le complexe hôtelier, précise le responsable. Les 380 chambres de l'hôtel, réparties de manière égale entre les délégations des Etats-Unis, de l'Iran, du Qatar et du Pakistan, étaient toutes occupées pendant les pourparlers, ce qui a permis au Bürgenstock de n'enregistrer aucune baisse des recettes. Les coûts liés au dispositif de sécurité n'ont, en revanche, pas été pris en charge par l'hôtel. Chris Franzen estime que l'organisation de la conférence de paix a été une bonne nouvelle pour la région et la Suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus