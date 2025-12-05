Vendredi après-midi, un camion est tombé dans l'Aar à Winznau SO. Les services de secours sont à pied d'oeuvre en grands effectifs.

Un camion chute dans l'Aar depuis un pont près d'Olten

ATS Agence télégraphique suisse

Un camion a chuté dans l'Aar, vendredi après-midi, depuis un pont situé entre Olten (SO) et Winznau (SO). Les services de secours sont à pied d'oeuvre en grands effectifs.

La police a été alertée de l'accident vers 15h00, indique un porte-parole de la police soleuroise à Keystone-ATS. Ce dernier confirme une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

Le camion a percuté et brisé la balustrade du pont avant de chuter dans la rivière. D'autres détails de l'accident ne sont pas encore connus.