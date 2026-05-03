Un incendie a ravagé tôt dimanche plusieurs maisons à Bärau, générant une fumée dense. Alertswiss recommande de fermer portes et fenêtres pour se protéger des émanations.

Plusieurs maisons sont en flammes dans l'Emmental

Plusieurs maisons sont en flammes dans l'Emmental

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie à Bärau, dans la commune de Langnau (BE) provoquait dimanche matin un important dégagement de fumée. Plusieurs maisons sont en flammes, a indiqué la police cantonale bernoise à l'agence de presse Keystone-ATS.

Le feu a déclenché à une intervention de grande envergure, a précisé la police. On ignore pour l'instant si des victimes sont à déplorer.

Alertswiss, le système d'alerte de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), a émis un avertissement dans la nuit de samedi à dimanche concernant un important dégagement de fumée et une odeur désagréable. La population est invitée à fermer les fenêtres et les portes et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.