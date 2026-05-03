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Intervention de grande envergure
Plusieurs maisons sont en flammes dans l'Emmental

Un incendie a ravagé tôt dimanche plusieurs maisons à Bärau, générant une fumée dense. Alertswiss recommande de fermer portes et fenêtres pour se protéger des émanations.
Publié: il y a 45 minutes
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Un vaste incendie a touché plusieurs bâtiments dans le village bernois de Bärau.
Photo: Blick-Leserreporter
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie à Bärau, dans la commune de Langnau (BE) provoquait dimanche matin un important dégagement de fumée. Plusieurs maisons sont en flammes, a indiqué la police cantonale bernoise à l'agence de presse Keystone-ATS.

Le feu a déclenché à une intervention de grande envergure, a précisé la police. On ignore pour l'instant si des victimes sont à déplorer. 

Alertswiss, le système d'alerte de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), a émis un avertissement dans la nuit de samedi à dimanche concernant un important dégagement de fumée et une odeur désagréable. La population est invitée à fermer les fenêtres et les portes et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

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