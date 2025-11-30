DE
Intervention à Seewen (SZ)
Un patient s'énerve et poignarde un ambulancier venu le secourir

Un ambulancier a été grièvement blessé par un patient agressif à Seewen (SZ) samedi soir. La police a dû utiliser un taser pour maîtriser l'assaillant, un Allemand de 33 ans, qui a attaqué le secouriste de 56 ans avec un couteau.
Publié: il y a 52 minutes
L'ambulancier a été grièvement blessé.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un patient a attaqué un ambulancier samedi soir à Seewen (SZ) et l'a grièvement blessé avec un couteau. La police a ensuite maîtrisé l'homme agressif avec un taser.

Les services de secours sont intervenus en urgence à 22h20 dans un immeuble à Seewen. Lorsque les deux ambulanciers sont entrés dans le bâtiment, le patient s'est montré agressif à leur égard. Ils ont alors immédiatement quitté les lieux, a indiqué dimanche la police cantonale de Schwyz.

Le patient, un Allemand de 33 ans, a poursuivi les deux secouristes. A l'extérieur, il a attaqué l'un d'entre eux avec un couteau. La victime, âgée de 56 ans, a été sérieusement blessée. Les forces de police alertées par la suite ont fait usage d'un taser pour maîtriser le patient et l'arrêter. Après les premiers soins sur place, tant le blessé que le patient ont été hospitalisés. Une enquête a été ouverte.

