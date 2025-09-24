DE
Des flammes XXL
Un restaurant mythique à Zermatt a pris feu

Mardi soir, un incendie s'est déclaré dans le restaurant de montagne Jägerstube Zmutt à Zermatt. Les flammes étaient visibles à des kilomètres à la ronde.
Sur cette photo, on peut voir l'incendie.
Photo: Webcam Zermatt Matterhorn
Angela Rosser

Les nuages se teintent d'orange, les flammes illuminent le ciel. Mardi soir, 23 septembre, un lecteur a découvert un incendie depuis la webcam du Rothorn à Zermatt. L'incendie se serait déclaré dans le restaurant de montagne Jägerstube Zmutt, au-dessus de la station de ski valaisanne. Et les images sont impressionnantes: le feu a dû être violent.

Contactée par Blick, la police cantonale valaisanne a confirmé l'incendie. Le feu se serait déclaré vers 21 heures. «Heureusement, aucune personne n'a été blessée.» La cause de l'incendie n'a pas encore pu être établie, une enquête est en cours.

