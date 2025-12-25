Une première attaque en Suisse, des forums radicaux en ligne, peu d'informations publiques: le coprésident du Parti socialiste Cédric Wermuth exige des réponses du Conseil fédéral.

Céline Zahno

Les «Incels», pour (involuntary celibate), sont – comme leur nom l'indique – des jeunes hommes qui vivent involontairement sans avoir ni relations sexuelles, ni relations romantiques . Sur les forums en ligne, ils laissent éclater leur frustration, marquée par un fort degré d'apitoiement, de la misogynie et des fantasmes de violence. Dans les cas les plus extrêmes, cette frustration peut se transformer en violence réelle.

C'est ce qui s'est produit pour la première fois en Suisse il y a environ cinq ans, comme l'a récemment révélé la SRF. Le 11 septembre 2020, un homme avait renversé deux lycéennes de 15 ans, un acte motivé par sa haine des femmes. Si bien que l'Office fédéral de la police (Fedpol) a récemment considéré ce cas comme une attaque Incel, une première.

Quelle est l'ampleur du phénomène en Suisse?

Le phénomène inquiète le coprésident du Parti socialiste (PS), Cédric Wermuth. Il s'est récemment adressé au Conseil fédéral pour mieux faire la lumière sur cette problématique en Suisse. Ses questions sont claire: quel est l'ampleur du phénomène Incel en Suisse? Quels sont les risques que représente le mouvement? Et quelles sont les connaissances déjà acquises par Fedpol sur le sujet. Il se demande également pourquoi Fedpol n'a pas «communiqué de manière proactive» sur la classification de l'attentat comme une attaque Incel.

Grièvement blessées, les deux victimes ont finalement survécu à l'attaque de 2020, mais subissent encore aujourd'hui les séquelles de l'attaque, rapporte la SRF. L'auteur vivait isolé et possédait un manifeste en anglais regorgeant de slogans antisémites, racistes et misogynes. Il a été condamné à 13,5 ans de prison en mai 2023. Il avait filmé et diffusé son acte en direct.

Selon Veronika Kracher, experte du mouvement Incel, l'enregistrement de telles vidéos sont devenus une méthode courante chez les délinquants qui se revendiquent de ce mouvement. Car en général, les Incels se radicalisent presque exclusivement en ligne.

Augmentation des victimes dans le monde

Fedpol a réalisé en 2022 une courte analyse interne sur le phénomène Incel, comme l'a expliqué le Conseil fédéral en 2024. Conclusion: le mouvement semble avoir pris de l'ampleur au niveau international ces dernières années. Depuis 2014, plus de 50 personnes ont été tuées dans le monde lors d'attaques commises par des Incels.

La surveillance policière préventive et la poursuite pénale de ces cas de radicalisation liés au phénomène Incel relèvent toutefois de la compétence des Cantons. La prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme passe aussi par la sensibilisation des autorités. C’est dans ce cadre que les questions de masculinité et de radicalisation ont été intégrées au deuxième plan d’action national visant à prévenir et combattre la radicalisation et l’extrémisme violent.