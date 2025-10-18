Oubliez la production en série et découvrez la magie de la création. Grâce à des ateliers proposés par des passionnés, vous pouvez découvrir des techniques fascinantes, travailler de vos mains et donner vie à une œuvre qui a une histoire: la vôtre. Notre guide.

Découvrez notre guide de 22 activités en Suisse romande, mettant à l'honneur l'artisanat. Photo: Julie de Tribolet

Olaya Gonzalez

1 La magie des bactéries

Les Jardins de Chivrageon

Bienvenue au cœur de cette micro-ferme dans laquelle Raphaël Gétaz cultive plus de 250 variétés de légumes, plantes et fruits. Il vous invite à découvrir la magie des bactéries dans l’assiette et vous enseignera les bases nécessaires pour vous lancer dans la préparation d’aliments fermentés à la maison. Après des explications théoriques, il vous proposera des recettes, tout en vous incitant à vous les approprier. Ensuite, à vous de jouer, entre découpe et préparation. Un repas incluant la dégustation d’une quinzaine de ferments est prévu, puis vous repartirez avec un livret récapitulatif et vos deux pots en cours de lacto-fermentation. D’autres ateliers, dont une initiation au pain au levain et une autre au miso, sont également disponibles.

Infos pratiques:

Lieu: Aubonne (VD)

Durée: 3 heures

Prix: 140 fr.

Prochaine date: le 25 octobre

Inscription sur: www.j-d-c.ch/boutique

2 Pour être toujours au parfum

Tocciami

J’adore, La Vie est Belle, L’Interdit, Libre, Sì, Divine, Angel ou encore La Petite Robe Noire sont certes envoûtants, mais ils sont aussi portés par des millions de femmes. Et peut-être qu’aucun des parfums du commerce ne vous correspond totalement. Si vous avez envie d’exclusivité, pourquoi ne pas participer à un atelier pour créer votre propre eau de parfum, qui reflétera votre identité olfactive et portera le nom que vous lui aurez choisi? Chez Tocciami, devant un orgue de parfumeur doté de près de 130 mono-notes (senteurs), Binette Fall sondera vos préférences, puis vous initiera à la fameuse pyramide olfactive, vous expliquant ce que sont les notes de tête, de cœur et de fond afin de vous aider à concevoir une fragrance aussi unique que vous.

Infos pratiques:

Lieu: Genève

Durée: 2 heures

Prix: 150 fr. (50 ml) ou 250 fr. (100 ml)

Dates: à fixer avec Tocciami

Inscription sur: https://tocciami.ch/e-boutique/

3 De fil en aiguille

Léonore Graff Tissage

Impossible de ne pas s’émerveiller, en découvrant l’atelier de Léonore Graff, devant l’envergure des métiers à tisser et la beauté des dizaines de bobines de fils de toutes les couleurs. La tisserande vous fera une démonstration de son art, vous expliquant ce que sont les navettes et les armures. Vous choisirez le motif qui vous inspire et les couleurs du fil de trame, avant de vous familiariser avec les gestes puis d’entamer le tissage de votre propre petit morceau de tissu unique. Vous pourrez repartir avec votre création ou bénéficier du travail d’une couturière qui réalisera une jolie trousse à partir de votre tissu (coût: 25 francs supplémentaires).

Infos pratiques:

Lieu: Lausanne

Durée: 4 heures

Prix: 195 fr.

Prochaines dates: 10 octobre, 15 novembre, 17 janvier 2026, 7 février et 14 mars

Inscription sur: matierebrute.ch/ateliers/atelier-tissage/

Des ateliers similaires sont organisés sur demande, en groupe (150 fr. par personne) ou en solo (200 fr.). Infos sur: www.leonoregraff.com/cours

4 Mon pain (de savon) quotidien

L’Atelier du Verger

L’Atelier du Verger ne se contente pas de vous proposer de jolis savons bios et artisanaux, il vous invite à découvrir tous les secrets de leur fabrication et à créer votre propre recette. Lors du cours de saponification à froid, après une partie théorique, vous choisirez entre trois formules de base, puis vous pourrez personnaliser votre création avec des fleurs, des graines ou de l’argile. Vous repartirez avec votre livret explicatif et trois recettes à essayer chez vous. Une semaine après l’atelier, vous pourrez récupérer votre barre de savon de 1 kilo à l’atelier ou opter pour un envoi postal (frais de port de 9 fr.).

Infos pratiques:

Lieu: Avry (FR)

Durée: 3 heures et demie

Prix: 250 fr. (en groupe de 2 ou 3) ou 450 fr. (cours privé)

Prochaines dates en groupe: les 18 octobre et 22 novembre

Inscription sur: latelierduverger.ch

5 Un carnet ravissant et unique

Les Relieuses

Gaëlle Garrocq et Tessa Wymann vous proposent un atelier où l’art de la linogravure et celui de la reliure s’associent. Dans un premier temps, vous imaginerez et graverez votre tampon personnalisé dont vous vous servirez ensuite pour créer une impression en répétition (pattern). Ensuite, vous découvrirez l’univers de la reliure. Votre papier si joliment imprimé se transformera, sous vos mains, en la couverture d’un carnet entièrement personnalisé, et vous aurez la fierté d’avoir maîtrisé deux techniques artisanales.

Photo: Julie de Tribolet

Infos pratiques:

Lieu: Vevey

Durée: 7 heures

Prix: 190 fr. avec repas de midi offert

Prochaine date: le 14 décembre

Inscription: les infos sont sur le site https://lesrelieuses.ch/cours.

Des cours de linogravure sont aussi proposés les 4 octobre, 15 novembre et 13 décembre.

6 A votre santé!

Celestial

Les bières artisanales sont à la mode, mais savez-vous comment elles sont conçues? La brasserie Celestial vous propose de percer leurs secrets à travers un parcours en deux ateliers. Dans le premier, vous découvrirez les ingrédients de base et la façon dont on conçoit une recette, et vous stimulerez votre palais en dégustant divers styles de bière, blanche, blonde, pilsner, India pale ale ou encore amber ale. Puis vous développerez votre propre recette. Dans le second, c’est le brassage qui sera à l’honneur, basé sur l’une des recettes élaborées lors du premier atelier. Le système de 50 litres de Celestial sera mis à contribution et le moût sera fermenté en cuve. Une fois cette étape terminée (après trois à quatre semaines), la bière sera embouteillée et répartie entre les participants. Vous n’aurez plus qu’à venir récupérer vos bouteilles directement à la brasserie pour savourer le fruit de votre travail.

Photo: Julie de Tribolet

Infos pratiques:

Lieu: Marin (NE)

Durée: 4 heures + 7 heures (inclus apéritif et repas de midi)

Prix: 120 fr. + 240 fr.

Prochaines dates recettes: les 18 octobre et 22 novembre

Prochaines dates brassage: les 25 octobre et 29 novembre

Inscription sur: celestial.ch/shop/fr/16-ateliers

7 L’art de la transparence

Atelier Vitrail

Béatrice Binétruy, diplômée de l’Ecole suisse de vitrail et création de Monthey, vous invite à découvrir cet art délicat lors d’une journée d’initiation au vitrail traditionnel, à la technique Tiffany ou encore au fusing (pas de plomb ni de cuivre pour fixer les éléments entre eux, ils sont chauffés pour atteindre le point de fusion). De la création de la maquette au montage, en passant par le choix des couleurs et la coupe du verre, elle vous accompagnera pas à pas dans la découverte d’une palette d’outils spécifiques et de gestes nouveaux. Vous repartirez avec votre propre petit vitrail coloré prêt à être accroché devant votre fenêtre.

Infos pratiques:

Lieu: Clarens (VD)

Durée: 3 heures (fusing) ou 6 heures (vitrail traditionnel et technique Tiffany)

Prix: 80 fr. (fusing) ou 190 fr. (vitrail traditionnel et technique Tiffany)

Infos sur: https://cours-vitrail.ch/

Inscription: proposer une date en envoyant un e-mail à contact@cours-vitrail.ch ou un message WhatsApp au 078 341 00 05

8 A vos ciseaux! Prêts? Découpez!

Le Musée du Pays-D’Enhaut

Le Musée du Pays-d’Enhaut & Centre suisse du papier découpé propose régulièrement des cours de découpage avec des artistes confirmés. Après un petit historique et l’explication de la technique de dessin pour le découpage traditionnel, ce sera à vous d’imaginer votre projet, de le découper au cutter, puis de l’encadrer, en profitant de conseils éclairés. Une entrée pour visiter le musée est incluse.





Infos pratiques:

Lieu: Château-d’Œx (VD)

Durée: 6 à 7 heures

Prix: 210 à 292 fr.

Prochaines dates: 30 novembre (Maxime Recoing) et 17 janvier 2026 (Marie-Laure Beun)

Inscription sur: https://musee-chateau-doex.ch/

9 La beauté au naturel

Elle d’Ange

Son savon Nuage de tendresse est d’une douceur aérienne, son shampoing solide au beurre de mangue, une merveille, et son gommage aux herbes des Alpes, un régal pour le corps. Geneviève Eltschinger-Bourguet, qui fabrique de façon artisanale des cosmétiques naturels, propose aussi des ateliers pour adultes et pour enfants; elle y enseigne à confectionner des cosmétiques personnalisés. Ses élèves repartiront avec un ou deux produits réalisés par leurs soins, suivant le cours choisi: crème pour le corps, exfoliant, démaquillant, huile de massage, déodorant ou gloss par exemple. Vous pouvez vous inscrire pour un atelier déjà programmé ou organiser un cours privé, une jolie activité à faire entre amies, par exemple à l’occasion d’un enterrement de vie de jeune fille.

Infos pratiques:

Lieu: Givisiez (FR)

Durée: 45 ou 90 minutes

Prix: 45 fr. (un produit) ou 60 fr. (deux produits)

Prochaines dates: pour les enfants le 22 octobre (masque visage et gloss) et le 12 novembre (mousse chantilly corporelle et stick à lèvres); pour les adultes le 28 octobre (gloss et parfum de peau) et le 13 novembre (mousse chantilly corporelle et exfoliant visage)

Inscription sur: www.cosmetiques-naturels-elledange.com (cliquer sur «Nouveau - Ateliers»)

10 Mon mug à moi

Ceramic Kanvas

Petits cœurs, monstres rigolos, licorne arc-en-ciel ou renne du Père Noël: lors de l’atelier libre de décor sur céramique, laissez votre imagination prendre le pouvoir! Choisissez le support blanc parmi les nombreuses pièces à disposition (mug, tasse, assiette à dessert, bol ou petit vase), puis jouez avec la trentaine de couleurs à disposition pour le décorer. L’équipe de Ceramic Kanvas vous guidera en vous proposant des techniques créatives à explorer librement. Vous pouvez aussi opter pour une pièce plus volumineuse, par exemple une théière, avec un supplément allant de 7 à 32 francs. Une fois votre œuvre terminée, les spécialistes se chargeront de l’émaillage et de la cuisson à 1000°C pour rendre votre pièce brillante et durable. Elle sera prête à être récupérée dix jours plus tard.

Photo: Julie de Tribolet

Infos pratiques:

Lieu: Genève et Lausanne

Durée: 2 heures

Prix: 47 fr. (avec une boisson offerte)

Prochaines dates: à Lausanne, tous les jours sauf les lundis; à Genève, tous les jours sauf les lundis et mardis

Inscription sur: www.ceramickanvas.ch

11 A couteaux tirés?

La Forge du Morget

«L’amour du travail manuel et le souci du détail par la concentration» sont les éléments qui définissent son art pour le coutelier forgeron Stephane Anken. Il se propose de vous les faire découvrir lors d’un cours d’initiation vous permettant de forger votre propre couteau japonais. Si vous n’avez qu’une journée à y consacrer, vous repartirez avec votre couteau brut de forge au manche recouvert de paracorde nouée. Si vous souhaitez concevoir un couteau fixe, avec son manche en bois, il vous faudra choisir l’option sur deux jours.

Infos pratiques:

Lieu: Etoy (VD)

Durée: 9 heures

Prix: 300 fr. (un jour) ou 500 fr. (deux jours)

Prochaines dates: atelier d’un jour le 21 ou le 22 janvier 2026, atelier de deux jours les 11 et 12 février 2026

Informations sur: www.laforgedumorget.ch/cours-d-initiation

12 Toujours à l’heure

Initium

C’est la classe absolue: être pile à l’heure, porter une montre à remontage manuel ou automatique, et pouvoir frimer en expliquant que c’est vous qui l’avez créée. Lors d’un cours d’initiation à l’horlogerie dans les ateliers de la marque Initium, après avoir écouté les explications théoriques sur l’histoire et les techniques horlogères, vous choisirez chacun des composants – mouvement, boîtier, cadran, aiguilles et bracelet – parmi un très large assortiment, puis vous les assemblerez vous-même avec minutie grâce aux explications du maître horloger. Vous repartirez avec votre montre unique, souvenir impérissable d’un moment exceptionnel.

Infos pratiques:

Lieu: Le Noirmont (JU) et Genève

Durée: 4 heures et demie

Prix: 2490 fr. (remontage manuel) ou 2990 fr. (remontage automatique)

Prochaines dates: à la carte

Inscription sur: https://initium.swiss/horlogerie/cours

13 La main dans le sac

Emma Romanna

Les femmes cachent un univers dans leur sac à main et se sentent nues sans lui. Et grâce à l’atelier sac à main en cuir DIY, elles pourront fabriquer une pièce unique, à leur image. Pas besoin d’être maroquinière pour cela puisque les créations Emma Romanna ont été réfléchies pour que le cuir puisse être travaillé sans aucune expérience préalable. Dans une ambiance joyeuse et créatrice, les participantes pourront choisir leur modèle, le Coco ou le Manou, le ou les cuirs qui le composeront, les petits plus qui sublimeront leur création (œillets, rivets, boucles, chaînette, etc.) et elles seront guidées pour l’assemblage.

Infos pratiques:

Lieu: Montreux

Durée: 4 heures

Prix: 190 fr.

Prochaines dates: les 25 octobre, 8 et 29 novembre

Inscription sur: https://emmaromanna.com/collections

14 C’est dans les boîtes

Jardin Blanc

Au cœur d’une ancienne maison de cheminots, classée monument historique, Céline Dreveton et son Jardin Blanc vous invitent à une jolie parenthèse créative. Le cours se déplace selon les saisons, devant la cheminée lorsque le froid se fait tenace ou sur la terrasse lorsque le soleil est de la partie. Des lampes organiques aux appliques en pâte à papier, en passant par les fleurs en papier ou en fil de fer, les propositions d’atelier sont fort nombreuses. Mais le «Tout en boîtes» est sans doute le plus original. Profitez d’un très large choix de formes, de tailles et de couleurs de boîtes disponibles pour laisser libre cours à vos envies et concevoir une table de chevet ou de rangement tendance et absolument unique, où cacher mille et un secrets.

Infos pratiques:

Lieu: Renens (VD)

Durée: 4 heures

Prix: 140 fr.

Prochaine date: 25 octobre

Inscription sur: https://jardinblanc.ch/tous-les-cours-adultes/tout-en-boites/

15 Qu’est-ce qui sent divinement bon?

B-Light

Saviez-vous que pour éteindre une bougie de façon optimale, en évitant toute émanation de fumée, il faut tremper la mèche allumée dans la cire (avec un petit fil de fer ou un éteignoir) et la redresser immédiatement? A Satigny, une artisane cirière vous expliquera les différentes mesures de sécurité et les techniques de combustion, puis vous aidera à confectionner votre propre bougie, un spray d’ambiance et des fondants parfumés, parfaits tels quels pour embaumer vos armoires ou offrir une senteur délicate à votre intérieur si vous en posez un sur un brûle-parfum.

Infos pratiques:

Lieu: Satigny (GE)

Durée: 2 heures

Prix: 85 fr.

Prochaines dates: les 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 et 27 octobre

Informations sur: https://www.b-light.ch/stages-de-bougies

16 Chapeau bas!

Chapeau en tête

Bleu, brun, vert, beige, rose ou encore aubergine, fédora, trilby, capeline ou cloche, votre chapeau en feutre sera à votre image puisque c’est vous qui l’aurez conçu dans l’atelier de la modiste chapelière Ariane Delabays. Après avoir choisi la couleur du feutre de laine, vous placerez votre futur couvre-chef sur un moule en bois, puis la vapeur d’eau lui donnera la forme désirée. Ensuite il faudra lui laisser le temps de sécher. Le lendemain, vous apprendrez la pose du gros-grain, puis ce sera au tour de la garniture, ruban, perles, plumes ou d’autres éléments qui vous inspirent. Si vous préférez confectionner un canotier pour l’été prochain, attendez le printemps; Ariane Delabays proposera aussi des ateliers chapeau de paille.

Photo: Julie de Tribolet

Infos pratiques:

Lieu: Lausanne

Durée: 6 heures (sur deux jours de suite)

Prix: 195 fr.

Prochaines dates: 31 octobre et 1er novembre, 12 décembre et 13 décembre, 9 et 10 janvier 2026, 30 et 31 janvier, 13 et 14 février

Inscription sur: matierebrute.ch/ateliers/atelier-chapeau/ Des ateliers privés sont également organisés pour 1 à 3 personnes; envoyez un e-mail à info@matierebrute.ch pour fixer une date.

17 Des copeaux multicolores

Coloc

Découvrez l’univers de l’écorésine avec Coloc, un atelier de design spécialisé dans cette matière fondé par Séverine Dolt et Mégane Dubuis. Elles vous invitent à mettre la main à la pâte lors de workshops libres au cours desquels elles vous enseigneront la technique de fabrication d’objets en écorésine motif terrazzo (avec inclusion de copeaux colorés). Vous pourrez opter pour la réalisation de quatre sous-verres, d’un sous-plat, d’un vide-poche rectangulaire ou oblong, d’un gobelet, d’un petit pot ou encore d’un porte-savon personnalisés. Après avoir choisi et préparé les couleurs, vous mélangerez, coulerez puis poncerez votre objet au motif unique. Puis vous pourrez dire: «C’est moi qui l’ai fait!»

Infos pratiques:

Lieu: Savièse (VS)

Durée: 3 heures

Prix: 80 fr.

Prochaines dates: à convenir les mardis, jeudis ou vendredis

Inscription sur: https://www.coloc-atelier.ch/workshop

18 La bague au doigt

The Art of Jewellery Making

La passion anime Wiebke Meurer, bijoutière et artiste qui enseigne à l’Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne, et elle la partage lors de ses ateliers. Elle vous guidera dans la maîtrise des techniques de travail des métaux précieux, en alliant savoir-faire traditionnel et design contemporain. Vous pourrez ainsi créer une bague en argent avec un message gravé ou décorée d’une pépite d’or, imaginer la forme d’un pendentif puis scier de fines lignes dans l’argent afin de dessiner une image, ou encore créer des boucles d’oreilles d’une forme unique en ajoutant de la texture et de la structure par fraisage. Un cadeau précieux à s’offrir ou à concevoir pour l’être aimé.

Infos pratiques:

Lieu: Nyon (VD)

Durée: 4 heures

Prix: de 165 à 195 fr.

Prochaines dates: 11 octobre (bague avec pépite d’or), 22 novembre (bague avec écriture), 6 décembre (pendentif avec dessin scié à la main)

Inscription sur: www.theartofjewellerymaking.com/fr

19 Une expérience tonique

LVX Spirits

Tout commence par une petite dégustation, un gin tonic élaboré à partir du LVX Geneva Dry Gin, suivie d’une visite de la distillerie Alter, alliée à la découverte de l’histoire du gin et des techniques de distillation. Genièvre, cardamome, eucalyptus, coriandre, réglisse, gingembre, poivre de Timut, racine d’angélique ou de calamus, lavande, écorce de citron ou d’orange, pétale de rose ou encore camomille: vous pourrez choisir parmi 24 botaniques afin de créer votre propre recette de gin, avant de l’assembler puis de la mettre en bouteille. Après une seconde dégustation, vous repartirez avec votre gin personnalisé et un petit sac de goodies.

Infos pratiques:

Lieu: Genève

Durée: 2 heures

Prix: 160 fr.

Prochaines dates: les 18, 22, 25 et 29 octobre, 1er, 5, 8, 15, 19 et 22 novembre

Inscription sur: https://alterlabs.ch/fr/workshops Les participants doivent avoir 18 ans ou plus.

20 Propre en ordre

Artélice

Artélice, petite entreprise familiale, propose une gamme de cosmétiques naturels, écoresponsables et faits main. Mais, parmi les nombreux ateliers disponibles, certains sont destinés à enseigner la fabrication de produits ménagers. Après chacun des cours choisis (cuisine, salle de bain, maison ou vêtements), vous repartirez avec trois produits faits maison. Tablettes pour lave-vaisselle, cake pour laver à la main et pierre d’argile; spray anticalcaire, gel WC et tablettes WC; liquide pour les sols, spray pour les vitres et pierre de nettoyage multisurface; ou encore lessive liquide, lessive en poudre pour linge blanc et spray rafraîchissant textile. Le tout à refaire ensuite à la maison.

Infos pratiques:

Lieu: Le Mont-sur-Lausanne

Durée: 2 heures

Prix: 60 fr.

Prochaine date: 30 octobre (nettoyer ses vêtements); pour les autres ateliers, il faudra attendre 2026

Inscription sur: https://artelice.ch/categorie-produit/ateliers/

21 Pour fondre de plaisir

Jacot Haute Chocolaterie

Le doux parfum du chocolat artisanal vous accompagnera tout au long de ces cours proposés par Jacot Haute Chocolaterie où gourmandise rime avec expertise. Vous y découvrirez notamment le processus de fabrication, de la fève de cacao à la tablette, avec une dégustation à chaque étape. Puis, lors de l’atelier «Chocolatier», vous apprendrez la technique de cristallisation du chocolat sur marbre, ainsi que le moulage d’une tablette classique et d’une autre fourrée d’une ganache, puis vous réaliserez un chocolat chaud pur origine. Si vous optez plutôt pour l’atelier «Maître chocolatier», vous serez initié au moulage d’une tablette cacao d’exception, puis à l’élaboration d’une ganache pour vos truffes et d’un praliné maison et, enfin, vous apprendrez à réaliser votre propre pâte à tartiner. On en salive d’avance!

Infos pratiques:

Lieu: Noiraigue (NE)

Durée: 1 h 15 à 1 h 30

Prix: 75 à 95 fr.

Prochaines dates: atelier «Chocolatier» les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 et 31 octobre; atelier «Maître chocolatier» les 4, 11, 18, 25 octobre, 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre

Inscription sur: https://jacotchocolaterie.ch/visite-degustation

22 Ça envoie du bois!

Knock On Wood

Un élégant vase ou un joli vase à bourgeons en chêne, une belle planche à découper ou à servir fromage et saucisson en noyer, un superbe bol en érable ou encore des spatules de cuisine en merisier: tous les amoureux du bois trouveront un atelier qui leur convient afin de découvrir les techniques de travail de cette noble matière qui, chez Knock On Wood, est de provenance européenne. Vous y apprendrez à vous servir de l’outillage spécialisé sous la surveillance de professionnels et vous repartirez avec votre création 100% maison.

Infos pratiques:

Lieu: Lausanne et Genève

Durée: 2 heures et demie

Prix: de 135 à 178 fr.

Prochaines dates: très nombreuses possibilités à réserver sur le site

Inscription sur: www.kowcraftfactory.com/fr

Tous les instructeurs sont bilingues, donc les ateliers peuvent être donnés en français ou en anglais.