Dimanche matin, un accident de randonnée mortel s'est produit dans la région de Scheffloch. Un randonneur de 17 ans a fait une chute d'environ 40 mètres. Ce Suisse, qui résidait dans la région, a été retrouvé sans vie par les secours.

Un adolescent se tue lors d'une randonnée à Grabs (SG)

Un adolescent se tue lors d'une randonnée à Grabs (SG)

Il avait 17 ans

Natalie Zumkeller et ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur suisse de 17 ans a fait une chute mortelle d'une quarantaine de mètres dimanche matin dans les montagnes st-galloises, près de Grabs (SG). Les secours n'ont pu que constater son décès.

Le jeune homme, domicilié dans la région, effectuait une randonnée en compagnie d'un homme de 56 ans entre le Gamsberg et le Sichelchamm, a indiqué la police cantonale st-galloise. Vers 9h45, il a chuté dans le secteur du Scheffloch pour une raison qui reste à déterminer.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête. Les autorités n'ont pas fourni d'autres informations dans l'immédiat.