Il y a plusieurs années, Toni*, éleveur de moutons, avait perdu son étable à la suite d'une inondation. Il avait alors établi un nouveau foyer pour ses bêtes non loin de Blatten. C'est à cet endroit qu'il aurait été surpris par l'effondrement du glacier du Birch.

1/5 Depuis mercredi, Toni* ne donne plus signe de vie. Photo: zVg

Beat Michel

Il aimait ses moutons, et il est peut-être mort à leurs côtés. Mercredi 28 mai, le glacier du Birch s'est effondré sur le village valaisan de Blatten. Depuis, Toni*, un éleveur de mouton âgé de 64 ans, est porté disparu. La violence de l'éboulement et les derniers éléments connus à ce jour, laissent penser que les chances de le retrouver vivant sont quasi nulles.

Selon la «SonntagsZeitung», Toni était probablement dans son étable avec ses animaux au moment de la catastrophe. Le bâtiment se trouvait, lui, en dehors de la zone d’évacuation, à environ 300 mètres de celle-ci. «Lorsqu'il allait voir ses animaux, il devait toujours le signaler. Tout le village a donc tout de suite su qu'il avait disparu après l'éboulement», raconte à Blick un retraité habitant la commune voisine de Wiler.

Toni possédait quelque 100 moutons blancs d'alpage qui faisaient sa fierté. «Son frère et lui participaient régulièrement à des concours avec les bêtes, poursuit le retraité. Quand ils gagnaient, leur photo paraissait dans le journal.» La victime présumée était aussi très investie dans une association d’élevage ovin.

Des mains puissantes, un regard doux

Le berger était connu et apprécié aussi bien à Blatten que dans les villages voisins. Il a grandi à Wiler avec ses frères. On les surnommait les «garçons de bistrot», car leurs parents tenaient le plus beau restaurant du village. «Toni était quelqu’un de très gentil. Il ne parlait pas beaucoup, mais il aimait aller à la rencontre des gens», confie une entrepreneuse de Wiler à Blick.

Toujours dans la «SonntagsZeitung», Toni est décrit comme un homme «discret et aimable», avec des «mains puissantes et un regard doux, surtout lorsqu’il était auprès de ses bêtes». Ses animaux, cet éleveur passionné les connaissait sur le bout des doigts.

Le destin a déjà frappé une fois

Toni avait déjà été confronté aux aléas de la nature par le passé. Il y a plus de dix ans, une crue de la rivière Lonza avait détruit son ancienne étable, non loin de la commune de Kippel. Le bâtiment avait subi des dommages tels qu’il avait dû être entièrement démoli.

«Un mur s’est effondré après que l’eau s'est infiltrée fondations, et l’ensemble de la structure a été complètement déformée», expliquait-il alors au média «Schweizer Bauer». Loin de se laisser abattre, Toni avait trouvé un nouveau refuge pour ses animaux à Tänmattä, tout près de Blatten. Désormais, ce refuge n’existe plus. Il a disparu, comme Toni et ses moutons.

Enquête en cours

«Le hameau de Tännmattä près de Blatten n'avait pas été évacué lorsque l'éboulement s'est déclenché. Ce lieu se trouvait en dehors de la zone considérée comme menacée», a confirmé Matthias Ebener, chef de l'information de l'état-major régional de conduite, à la «SonntagsZeitung». La route menant au hameau était toutefois barrée.

Le Ministère public doit maintenant enquêter sur la mort présumée de Toni. Il doit notamment déterminer pourquoi son étable n'a pas été évacuée, et si les experts en dangers naturels ont commis une erreur d'appréciation.

* Nom connu de la rédaction