En Basse-Engadine
Huitième meute de loups visée par des tirs aux Grisons

Le canton des Grisons régulera huit meutes de loups en tirant deux tiers de leurs louveteaux, dont la meute de Sinestra. Le canton compte 13 meutes et plus de 100 loups au total.
Publié: il y a 24 minutes
A l'heure actuelle, le canton des Grisons compte 13 meutes et plus de cent loups. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
Le nombre de meutes de loups destinées à être régulées aux Grisons à travers le tir de deux tiers de leurs jeunes membres passe désormais à huit. L'Office fédéral de l'environnement a donné son feu vert en la matière au sujet de la meute de Sinestra, qui vit en Basse-Engadine. 

Début septembre, un garde-chasse avait confirmé la présence de sept louveteaux au sein de la meute visée sur le territoire de la commune de Scuol (GR), écrit le Service grison de la chasse et de la pêche dans son décret de régulation publié récemment en ligne.

Précédemment, le canton avait reçu l'autorisation de décimer les meutes de Stagias, Calderas, Muchetta, Jatzhorn, Seta, Älpelti et Agnas. En outre, il est autorisé à éliminer entièrement la meute de Moesola. La période saisonnale de tir des loups a commencé le 1er septembre. Elle se termine le 31 janvier prochain. Actuellement, le canton des Grisons compte 13 meutes et plus de cent loups.

