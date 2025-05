1/6 Des peluches, des roses et des bougies ont été déposées près de la forêt de Berikon dimanche après-midi. Photo: keystone-sda.ch

Jessica von Duehren et Beat Michel

Un sentiment d'horreur et beaucoup de questions en suspens: voilà ce qui anime les habitants de Berikon, petite commune de 5000 habitants nichée dans le canton d'Argovie. Dimanche 11 mai, Luisa G.* est morte à seulement 15 ans dans une forêt du coin. Elle aurait succombé à de graves blessures infligées par son amie de 14 ans Annina B.* à l'aide d'un couteau.

Lundi matin, la police cantonale argovienne communiquait encore de manière proactive sur l'arrestation d'un jeune adolescente fortement suspectée du meurtre de Luisa. Mais deux jours plus tard, la donne a changé: le Parquet, qui a été saisi de l'affaire, se mure désormais dans le silence.

La principale suspecte étant mineure, elle jouit d'une protection particulière. Les autorités sont donc soumises au secret le plus total. Il n'est même pas dit qu'on sache un jour ce qui c'est réellement passé dimanche. Blick a donc tenté de reconstituer les instants qui ont précédé le drame de la forêt de Berikon.

Un témoin oculaire voit deux filles courir dans la forêt

Dimanche après-midi, Annina B. et Luisa G. se trouvent dans une forêt de Berikan, non loin du stand de tir de la commune, où se tient un événement organisé par une association de tir locale. «J'étais là à 15h45. J'ai vu deux filles courir dans la forêt», raconte une témoin oculaire, mardi à Blick. Elle assure s'être demandée ce que faisaient ces deux jeunes filles, seules dans la forêt. Elle suppose qu'il s'agissait d'Annina B. et de Luisa G., mais elle ne peut le confirmer.

Traces de sang sur le sol

Lorsqu'elle repasse par là une demi-heure plus tard, des «Happy Birthday» retentissent depuis le stand de tir. Elle n'aperçoit ni les filles, ni aucune voiture de police. On peut supposer que l'altercation mortelle entre Annina B. et Luisa G. éclate peu après le second passage de la témoin.

On ne connait ni le déroulement exacte, ni les raisons de cette dispute. Alors que Luisa G. reste au sol, grièvement blessée, Annina B., blessée elle aussi, se dirige alors vers le stand de tir. Pour s'y rendre, elle doit traverser de ponts, sur lesquels des traces de sangs sont encore visibles deux jours après les faits.

A l'orée du stand de tir, l'adolescente de 14 ans rencontre plusieurs adultes, parmi lesquels une femme médecin, qui participe à l'événement organisé au stand de tir. Elle prodigue les premiers soins Annina B. Couverte de sang, cette dernière répète: «Je meurs, je meurs», raconte une secouriste à nos confrères de «20 Minuten». En état de choc, elle aurait raconté s'être disputée avec son amie.

Les questions en suspens restent sans réponse

Pendant qu'Annina B. est en train d'être soignée, des promeneurs découvrent une jeune fille gisant au sol dans la forêt voisine. Ils lui prodiguent les premiers soins et appellent l'ambulance. Mais les secours arrivent trop tard: Luisa G. succombe à ses graves blessures sur place.

Les blessures d'Annina B., en revanche, ne sont pas mortelles. Cette dernière est alors transportée à l'hôpital. Lorsque les enquêteurs se rendent compte que les deux jeunes filles se connaissent bien, ils font immédiatement d'Annina B. la principale suspecte du meurtre de Luisa G. Cette dernière est alors formellement arrêtée et le Ministère public des mineurs ouvre une enquête pénale. La suite de la procédure reste confidentielle.

Pour les habitants de la commune, de nombreuses questions restent pour l'heure sans réponse.

* Noms modifiés