Nina B., 14 ans, est soupçonnée d’avoir tué Luisa G. Selon nos informations, les deux adolescentes, qui vivaient dans la même région et fréquentaient la même école, étaient inséparables. Leur amitié aurait pourtant basculé dans une violente tragédie.

Qendresa Llugiqi et Beat Michel

Deux filles, deux camarades de classe, des meilleures amies: Luisa G.* (15 ans) et Nina B.* (14 ans) se sont affrontées le jour de la fête des mères, pour des raisons encore inconnues, dans une forêt de Berikon en Argovie. Leur amitié s'est terminée dans le sang: Luisa est grièvement blessée à l’arme blanche et meurt sur place.

Nina aussi est blessée durant l’altercation. Mais elle parvient à sortir du bois, où elle est prise en charge par des passants. Rapidement, elle est emmenée à l’hôpital par une ambulance – avant d’être arrêtée par la police. Mais qui est cette adolescente soupçonnée d’un acte aussi grave?

Participe à des compétitions en tant qu'athlète

Parmi les jeunes de la commune de Berikon, sa photo Instagram circule abondamment. Elle semble être en train de faire la fête, elle affiche un large sourire sur la photo. Elle est décrite comme sportive. En tant qu'athlète, elle participe de temps en temps à des compétitions d'athlétisme.

Des témoins ont rapporté à Blick que la coupable présumée et la victime étaient les meilleures amies du monde et aimaient se promener ensemble une fois par semaine dans la forêt. Les deux filles sont décrites comme introverties – Nina encore plus que Luisa, certains la décrivent même comme totalement repliée sur elle-même. Personne ne comprend comment un tel déchaînement de violence a pu éclater entre elles, au point que l’une prenne un couteau.

Beaucoup se demandent pourquoi Nina n’a pas alerté les passants sur l’état de son amie blessée. C’est finalement un promeneur qui a découvert le corps de Luisa.

«Je meurs, je meurs»

Selon «20 minuten», une témoin oculaire a vu Nina juste après les faits: «Elle avait les mains blessées, son pantalon blanc était couvert de sang.» Des passants se seraient alors occupés d'elle. «La jeune fille a dit qu'elle s'était disputée avec une amie», poursuit la témoin. Sous le choc, la présumée coupable aurait répété à plusieurs reprises: «Je meurs, je meurs.»

La jeune fille vient d’un milieu apparemment sans histoire. Ses parents occupent de bons postes, la famille vit dans une maison individuelle, dans un quartier calme, en bordure de nature, avec une belle vue.

*Noms modifiés