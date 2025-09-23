DE
Horlogerie de luxe
Watches and Wonders 2026 s’enrichit avec 11 maisons supplémentaires

L'édition 2026 du salon de l'horlogerie Watches and Wonders accueillera onze nouvelles marques en avril à Palexpo. Parmi elles, la renommée manufacture du Brassus Audemars Piguet et la jurassienne l'Epée 1839, spécialisée dans la production d'horloges haut de gamme.
Publié: il y a 35 minutes
Outre de nouveaux exposants, Watches and Wonders disposera de nouveaux espaces pour son édition 2026 (archives).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’édition 2026 du salon horloger Watches and Wonders accueillera en avril, à Palexpo, onze nouvelles marques. Parmi elles figurent la prestigieuse manufacture Audemars Piguet, installée au Brassus, ainsi que la maison jurassienne L’Épée 1839, spécialisée dans les horloges haut de gamme.

La prochaine édition de Watches and Wonders se tiendra du 14 au 20 avril 2026. Et hormis Audemars Piguet et l'Epée 1839, les marques Behrens, Bianchet, B.R.M Chronographes, Charles Girardier, Corum, Credor, Favre Leuba, March LA.B et Sinn Spezialuhren seront de la partie, faisant passer le nombre total d'exposants à 66, contre 60 en 2025, indiquent les organisateurs dans un communiqué publié mardi.

Ceux-ci ajoutent que les marques H. Moser & Cie. et Frederique Constant vont changer d'emplacement pour rejoindre des stands plus spacieux. Si le format de quatre journées professionnelles suivies de trois journées ouvertes au public reste inchangé, le programme lui-même évolue afin de se muer «en véritable programme culturel à l'échelle de la ville» de Genève. De nouveaux espaces vont ainsi voir le jour, tout comme des collaborations avec les musées, des événements vespéraux ou des ateliers et offres pour les jeunes générations.

