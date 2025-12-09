DE
FR

Coupes chez le nouveau géant de l'assurance
A peine fusionné, Helvetia Baloise va biffer jusqu'à 1800 postes en Suisse

Le nouveau géant de l'assurance Helvetia Baloise va supprimer 2000 à 2600 postes, dont 1400 à 1800 en Suisse. Un porte-parole l'a annoncé à l'agence AWP.
Publié: 15:04 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Le nouveau géant de l'assurance Helvetia Baloise annonce la suppression de 2000 à 2600 postes, dont 1400 à 1800 en Suisse.
Photo: 20min/Marco Zangger
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Le groupe d'assurances Helvetia Baloise – issu de la fusion des deux entreprises – a annoncé d'importantes réductions de ses effectifs. Le groupe supprimera entre 2000 à 2600 postes à travers le monde pendant les trois prochaines années, dont 1400 à 1800 en Suisse, d'après l'agence de presse AWP, qui a obtenu la confirmation d'un porte-parole. Ces réductions d'effectifs et ces licenciements ont été causés par la fusion entre les deux entreprises. 

Cette réduction des effectifs touchera particulièrement les fonctions de support et les services administratifs. Helvetia Baloise emploiera à terme 22'000 personnes dans le monde, dont un tiers en Suisse. Les experts tablaient sur une réduction de 2000 postes.

Un processus de consultation débutera en janvier. Les employés auront alors la possibilité de soumettre leurs suggestions pour limiter les suppressions de postes. L'entreprise avait déjà annoncé que la fusion des deux assureurs entraînerait d'importantes réductions d'effectifs. 

A lire aussi
Tout ce qui va changer pour vous avec la fusion Helvetia-Baloise
Assurés, employés...
Tout ce qui va changer pour vous avec la fusion Helvetia-Baloise
La Comco donne son feu vert à la fusion Baloise-Helvetia
Vers un géant des assurances
La Comco donne son feu vert à la fusion Baloise-Helvetia

Il y a cinq jours à peine, Martin Jara, directeur de la filiale suisse de l'entreprise, déclarait à Blick: «Nous ne pouvons pas encore révéler le nombre d'emplois supprimés par cette fusion.» Aujourd'hui, le géant de l'assurance semble avoir franchi un nouveau cap. L'assureur bâlois veut réaliser d'importantes économies en limitant les licenciements. «Nous nous sommes fixé un objectif de synergies de 350 millions de francs suisses», explique Martin Jara.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus