Le nouveau géant de l'assurance Helvetia Baloise va supprimer 2000 à 2600 postes, dont 1400 à 1800 en Suisse. Un porte-parole l'a annoncé à l'agence AWP.

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Le groupe d'assurances Helvetia Baloise – issu de la fusion des deux entreprises – a annoncé d'importantes réductions de ses effectifs. Le groupe supprimera entre 2000 à 2600 postes à travers le monde pendant les trois prochaines années, dont 1400 à 1800 en Suisse, d'après l'agence de presse AWP, qui a obtenu la confirmation d'un porte-parole. Ces réductions d'effectifs et ces licenciements ont été causés par la fusion entre les deux entreprises.

Cette réduction des effectifs touchera particulièrement les fonctions de support et les services administratifs. Helvetia Baloise emploiera à terme 22'000 personnes dans le monde, dont un tiers en Suisse. Les experts tablaient sur une réduction de 2000 postes.

Un processus de consultation débutera en janvier. Les employés auront alors la possibilité de soumettre leurs suggestions pour limiter les suppressions de postes. L'entreprise avait déjà annoncé que la fusion des deux assureurs entraînerait d'importantes réductions d'effectifs.

Il y a cinq jours à peine, Martin Jara, directeur de la filiale suisse de l'entreprise, déclarait à Blick: «Nous ne pouvons pas encore révéler le nombre d'emplois supprimés par cette fusion.» Aujourd'hui, le géant de l'assurance semble avoir franchi un nouveau cap. L'assureur bâlois veut réaliser d'importantes économies en limitant les licenciements. «Nous nous sommes fixé un objectif de synergies de 350 millions de francs suisses», explique Martin Jara.