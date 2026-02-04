Les vaches suisses ont eu un fourrage particulièrement bon cette année et produisent beaucoup de lait. Les paysans reçoivent donc moins par litre mais les consommateurs peuvent se réjouir. Les baisses de prix ont commencé.

Patrik Berger

Les producteurs laitiers suisses font face à un paradoxe cruel: leurs vaches produisent trop de lait. Tant et si bien que les laiteries peinent à tout absorber. Des camions-citernes patientent devant les usines, et certains sites refusent temporairement les volumes supplémentaires. Selon l'Interprofession du lait, les livraisons ont récemment augmenté d'environ 10% par rapport à l'année précédente, soit un total de 3,7 milliards de kilogrammes. Une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. En effet, à partir de février, ils recevront 4 centimes de moins par kilo de lait qu'ils livrent.

Le prix du lait est tombé à son niveau le plus bas depuis des années. La raison de cette inondation de lait dans toute la Suisse est la qualité du fourrage. Après le bon été 2025, celle-ci est désormais meilleure que d'habitude. La filière tente d’éviter le gaspillage: plus de beurre et de lait en poudre, des exportations accrues vers le Moyen-Orient… mais cela ne suffit pas. Le secteur appelle donc la grande distribution à la rescousse.

Jusqu'à 7% moins cher

C’est Lidl qui dégaine le premier en baissant les prix de ses produits laitiers. «Si les prix des matières premières baissent, nous répercutons cet allègement sur notre clientèle», explique un porte-parole à Blick. «C'est pourquoi nous avons déjà réagi et baissé les prix d'une trentaine d'articles jusqu'à 7% – et ce avant même la date de référence officielle.» Les agriculteurs recevront moins pour leur lait à partir du 1er février.

Voici quatre exemples concrets de baisses de prix:

Produit Ancien prix Nouveau prix Yaourt nature 1,5 % 500g 0.85 francs 0.79 francs Beurre de cuisine 250g 3.49 francs 3.39 francs Crème entière UHT 500ml 3.49 francs 3.39 francs Lait entier 3.5% 1l 1.59 francs 1.55 francs Mozzarella suisse 280g 1.49 francs 1.45 francs Cottage cheese 250g 1.39 francs 1.35 francs

Lidl prend «très au sérieux» la situation actuelle sur le marché du lait ainsi que les préoccupations de l'Interprofession du lait, poursuit le communiqué. Le porte-parole ajoute: «Afin d'apporter un soutien supplémentaire à l'agriculture nationale dans la situation actuelle, nous encourageons de manière ciblée la vente de produits suisses par des actions à court terme.»

La concurrence examine encore

Que fait la concurrence? «Nous allons également procéder à des baisses de prix sur divers produits laitiers», explique-t-on chez Aldi. L'enseigne veut soutenir l'économie laitière en encourageant la vente de ses produits. Aldi ne précise pas pour autant quand les prix baisseront exactement. Denner aussi examine encore la situation. Et prévoit «de nombreuses baisses de prix», rapporte un porte-parole à Blick. Mais il ne veut pas encore entrer dans les détails.

Migros «investit dans des actions ciblées dans les magasins afin de renforcer encore les ventes de produits laitiers suisses», selon un porte-parole. Les baisses du prix du lait sont répercutées sur la clientèle. Et ce, «article par article». Cela signifie que le montant de l'adaptation des prix dépend de la part de lait de chaque produit: plus la part de lait est élevée, plus la baisse de prix est importante.

Coop procède de la même manière. Des baisses de prix sont prévues dans différents segments, comme le lait, la crème, le beurre, les yaourts et le fromage. «Nous avons déjà renforcé nos actions en janvier, pour le lait et le fromage, mais aussi pour le beurre et la crème», explique un porte-parole.

Les prix du yaourt ou du fromage pour la raclette devraient donc bientôt baisser sur un large front.