Un incendie a gravement blessé un homme de 32 ans mercredi à Menziswil, dans la commune de Guin, dans le canton de Fribourg. Le feu s'est rapidement propagé dans une maison de deux appartements, causant d'importants dégâts. Une enquête est en cours.

Un homme grièvement blessé dans un incendie à Guin (FR)

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 32 ans a été grièvement blessé mercredi après-midi dans l'incendie d'une maison dans le hameau de Menziswil, sur la commune de Guin (FR). Il a été emmené à l'hôpital. Les causes du sinistre ne sont pas connues dans l'immédiat.

Les pompiers sont intervenus à vers 15h35 pour l'incendie d'une maison abritant deux appartements, indique la police cantonale dans un communiqué. Les deux habitants présents dans le bâtiment ont pu sortir à temps. Outre le trentenaire grièvement blessé, une femme de 74 ans a été consultée sur place par les ambulanciers.

L’incendie s’est rapidement propagé à l'ensemble de la maison. Les pompiers ont pu circonscrire le sinistre, mais les dégâts au bâtiment semblent importants, précise la police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre