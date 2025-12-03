DE
FR

Causes du sinistre inconnues
Un homme grièvement blessé dans un incendie à Guin (FR)

Un incendie a gravement blessé un homme de 32 ans mercredi à Menziswil, dans la commune de Guin, dans le canton de Fribourg. Le feu s'est rapidement propagé dans une maison de deux appartements, causant d'importants dégâts. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 26 minutes
Les causes de l'incendie qui a grièvement blessé un homme à Guin (FR) sont pour l'heure inconnues.
Photo: LUKAS LEHMANN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 32 ans a été grièvement blessé mercredi après-midi dans l'incendie d'une maison dans le hameau de Menziswil, sur la commune de Guin (FR). Il a été emmené à l'hôpital. Les causes du sinistre ne sont pas connues dans l'immédiat.

Les pompiers sont intervenus à vers 15h35 pour l'incendie d'une maison abritant deux appartements, indique la police cantonale dans un communiqué. Les deux habitants présents dans le bâtiment ont pu sortir à temps. Outre le trentenaire grièvement blessé, une femme de 74 ans a été consultée sur place par les ambulanciers.

L’incendie s’est rapidement propagé à l'ensemble de la maison. Les pompiers ont pu circonscrire le sinistre, mais les dégâts au bâtiment semblent importants, précise la police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre

