Monument à Berne
Une stèle pour Léon Reich, survivant de l'Holocauste

Nidau honore Léon Reich, survivant de l'Holocauste, avec une stèle commémorative. Ce rescapé polonais, établi en Suisse après la guerre, a partagé son histoire dans les écoles et s'est engagé pour la réconciliation.
Publié: 12:03 heures
Une stèle a été érigé en l'honneur de Léon Reich, un survivant de la Shoah.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La commune de Nidau, qui jouxte la Ville de Bienne, rend hommage à Léon Reich, survivant de l'Holocauste. Elle lui dédie une stèle commémorative qui sera inaugurée au printemps. Avant son décès en 2014, ce rescapé de la Shoah a donné des conférences dans les écoles.

Né en Pologne en 1925, Léon Reich a été déporté dans le camp de travail de Blechhammer, puis transféré au camp de concentration de Buchenwald. Il est arrivé en Suisse en 1945 comme réfugié, où il est devenu horloger.

En 1958, ce survivant des camps de concentration s'établit à Nidau, où il fonda une entreprise d'appareils de précision. Léon Reich a aussi été président de la communauté juive de Bienne. Ce monument doit rendre hommage à son engagement en faveur de la réconciliation et de la mémoire, ont indiqué jeudi les autorités de Nidau.

