La situation sécuritaire en Europe est de plus en plus tendue. Le Conseil fédéral veut donc renforcer les capacités de défense de l’armée. L’une des mesures prévues: répartir la force aérienne sur plusieurs sites, afin de la rendre moins vulnérable en cas d’attaque.

1/7 En cas d'urgence, les aérodromes font partie des premières cibles d'attaque, ce qui peut les rendre rapidement inutilisables. Photo: PETER KLAUNZER

Daniel Ballmer

La guerre en Ukraine l'a clairement démontré: en cas de conflit, les bases aériennes figurent parmi les premières cibles. Deux ou trois cratères de bombes sur la piste de décollage suffisent à rendre un aérodrome inutilisable, forçant les avions de combat à rester cloués au sol. Or, comme la force aérienne suisse est concentrée sur un petit nombre de sites, elle apparaît comme particulièrement vulnérable. Le Conseil fédéral veut désormais remédier à ce problème: l'armée de l'air doit disposer de nouvelles bases de repli.

En raison de la situation tendue en Europe, le Conseil fédéral veut réorienter l'armée vers le renforcement de la capacité de défense. Il a approuvé mercredi l'ordonnance sur les structures de l'armée. Un point fort: les forces aériennes doivent à nouveau être décentralisées et réparties sur davantage de sites.

Les aérodromes et les bunkers seront réactivés

Aujourd'hui, les moyens des forces aériennes sont concentrés sur les trois aérodromes militaires de Payerne (VD), Emmen (LU) et Meiringen (BE). Mais il s'agit désormais de réactiver des infrastructures datant de la guerre froide. Les anciens aérodromes militaires de Buochs (NW), Mollis (GL) et St. Stephan (BE), qui ont été réaffectés à des fins civiles ces dernières années, doivent à nouveau offrir des possibilités de repli à l'avenir.

Mais comme cela ne suffit toujours pas, l'armée avait, pour la première fois depuis des décennies, exercé des décollages et des atterrissages sur l'autoroute à l'été 2024 avec des avions de combat. Près de Payerne, un tronçon d'autoroute avait été spécialement fermé à cet effet.

Au sol également, l'armée mise de nouveau davantage sur la décentralisation. Le retrait du service des bunkers et des fortifications a été stoppé. Ils doivent à nouveau être recyclés, par exemple comme dépôts de munitions décentralisés. L'objectif est que les troupes et le matériel puissent être répartis dans tout le pays de façon rapide.

La réforme prévoit aussi un élargissement des compétences de la police militaire. Par ailleurs, un centre de compétences pour l’espace sera créé afin de développer les capacités nécessaires dans ce domaine: l'armée suisse entend, à terme, recueillir des informations depuis l’espace, un atout supplémentaire pour renforcer sa capacité de défense.